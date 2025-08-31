Индия и Китай возобновляют прямые авиарейсы в связи с улучшением отношений

Прямые рейсы между Индией и Китаем были приостановлены в разгар пандемии коронавируса

Нарендра Моди (Фото: Takashi Aoyama/EPA)

Индия и Китай возобновят прямые авиарейсы после более чем пяти лет перерыва, поскольку два государства стремятся восстановить политические связи на фоне роста торговой неопределенности. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Об этом плане объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Он не предоставил подробностей относительно того, когда рейсы возобновятся.

Это первый визит Моди в Китай за семь лет. Дипломатические связи между давними соперниками переживают подъем в то время, когда тарифы США усилили экономическую неопределенность в двух самых населенных странах мира.

Ранее в августе Китай и Индия договорились способствовать двусторонней торговле и инвестициям после переговоров между министрами иностранных дел государств в Нью-Дели.

Крупнейший индийский перевозчик IndiGo уже выразил готовность начать рейсы между двумя странами после восстановления сообщения. Ожидается, что другой крупный местный перевозчик Air India также возобновит полеты по этим маршрутам.

Прямые рейсы между Индией и Китаем были приостановлены в разгар пандемии Covid-19. Сообщение так и не возобновилось после того, как дипломатические отношения между двумя странами достигли самой низкой точки в 2020 году из-за пограничных столкновений. Путешественники из двух соседних стран сейчас пользуются такими хабами, как Гонконг или Сингапур.

До приостановления рейсов Air India и IndiGo, а также китайские авиакомпании, такие как Air China, China Southern и China Eastern, осуществляли сообщение между крупными городами двух стран.

С 27 августа США повысили пошлины на импорт из Индии до 50%, чтобы заставить ее сократить энергетические связи с Москвой. Они затронут более 55% индийского экспорта в США – главного рынка сбыта для страны.

28 августа сообщалось, что индийские НПЗ собираются в сентябре увеличить закупки российской нефти на 10-20% по сравнению с августом.