Італія хоче купити танки Leopard 2 на 8 млрд євро – Reuters

Італія планує купити німецькі танки Leopard 2 для посилення сухопутних військ. Про це заявила в парламенті заступник міністра оборони країни Ізабелла Рауті повідомляє Reuterts.

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Рауті заявила на засіданні комітету з оборони нижньої палати парламенту Італії, що країна потребує "значної модернізації" сухопутних військ, і частиною цієї модернізації буде придбання танків Leopard 2.

Уряд має намір включити програму до багаторічного оборонного бюджету на 2023-2025 роки, спочатку виділивши 4 млрд євро у 2024 році, а загальна сума асигнувань на бронетехніку становитиме 8 млрд. Для затвердження програми закупівель міністерству знадобиться дозвіл парламенту.

Італія вперше офіційно повідомляє про оновлення парку озброєнь після початку вторгнення Росії до України. Армія країни зараз має у своєму розпорядженні 200 танків Ariete, з яких тільки близько 50 повністю справні, повідомило Reuters джерело в оборонній сфері.

У березні 2023 року Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2. Також Україна отримала чотири десятки Leopard 2 з інших країн: Польщі, Канади, Норвегії, Португалії, Іспанії. Очікується постачання понад сотні "Леопардів" старіших моделей.

Крім того, 11 липня стало відомо, що Німеччина передасть Україні додатково 25 танків Leopard.

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