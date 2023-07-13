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Італія хоче купити танки Leopard 2 на 8 млрд євро – Reuters

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 17:26
Італія хоче купити танки Leopard 2 на 8 млрд євро – Reuters - Фото
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)

Італія планує купити німецькі танки Leopard 2 для посилення сухопутних військ. Про це заявила в парламенті заступник міністра оборони країни Ізабелла Рауті  повідомляє Reuterts.

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Рауті заявила на засіданні комітету з оборони нижньої палати парламенту Італії, що країна потребує "значної модернізації" сухопутних військ, і частиною цієї модернізації буде придбання танків Leopard 2.

Уряд має намір включити програму до багаторічного оборонного бюджету на 2023-2025 роки, спочатку виділивши 4 млрд євро у 2024 році, а загальна сума асигнувань на бронетехніку становитиме 8 млрд. Для затвердження програми закупівель міністерству знадобиться дозвіл парламенту.

Італія вперше офіційно повідомляє про оновлення парку озброєнь після початку вторгнення Росії до України. Армія країни зараз має у своєму розпорядженні 200 танків Ariete, з яких тільки близько 50 повністю справні, повідомило Reuters джерело в оборонній сфері.

Сергій Бережний
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НАТОіталіятанкиLeopard 2
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