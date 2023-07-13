Италия хочет купить танки Leopard 2 на 8 млрд евро – Reuters

Италия планирует закупить немецкие танки Leopard 2 для усиления сухопутных войск. Об этом заявила в парламенте заместитель министра обороны страны Изабелла Раути, сообщает Reuterts.

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Раути заявила на заседании комитета по обороне нижней палаты парламента Италии, что страна нуждается в "значительной модернизации" сухопутных войск, и частью этой модернизации будет приобретение танков Leopard 2.

Правительство намерено включить программу в многолетний оборонный бюджет на 2023-2025 годы, первоначально выделив 4 млрд евро в 2024 году, а общая сумма ассигнований на бронетехнику составит 8 млрд. Для утверждения программы закупок министерству понадобится разрешение парламента.

Агентство отмечает, Италия впервые официально сообщает об обновлении парка вооружений после начала вторжения России в Украину. Армия страны сейчас располагает 200 танками Ariete, из которых только около 50 полностью исправны, сообщил Reuters источник в оборонной сфере.

В марте 2023 года Германия передала Украине 18 танков Leopard 2. Также Украина получила четыре десятка Leopard 2 от других стран: Польши, Канады, Норвегии, Португалии, Испании. Ожидается поставка более сотни "Леопардов" более старых моделей.

Кроме того, 11 июля стало известно, что Германия передаст Украине дополнительно 25 танков Leopard.

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