UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Италия хочет купить танки Leopard 2 на 8 млрд евро – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 17:26
Италия хочет купить танки Leopard 2 на 8 млрд евро – Reuters - Фото
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)

Италия планирует закупить немецкие танки Leopard 2 для усиления сухопутных войск. Об этом заявила в парламенте заместитель министра обороны страны Изабелла Раути, сообщает Reuterts.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Раути заявила на заседании комитета по обороне нижней палаты парламента Италии, что страна нуждается в "значительной модернизации" сухопутных войск, и частью этой модернизации будет приобретение танков Leopard 2.

Правительство намерено включить программу в многолетний оборонный бюджет на 2023-2025 годы, первоначально выделив 4 млрд евро в 2024 году, а общая сумма ассигнований на бронетехнику составит 8 млрд. Для утверждения программы закупок министерству понадобится разрешение парламента.

Агентство отмечает, Италия впервые официально сообщает об обновлении парка вооружений после начала вторжения России в Украину. Армия страны сейчас располагает 200 танками Ariete, из которых только около 50 полностью исправны, сообщил Reuters источник в оборонной сфере.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
натотанкииталияLeopard 2
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 