Германия поставит Украине две пусковые установки Patriot и 25 танков Leopard – Süddeutsche
11.07.2023, 12:24
Пусковая установка ЗРК Patriot (иллюстративное фото — Минобороны Польши)
Германия поставит Украине две пусковые установки ЗРК Patriot, танки Leopard и другие вооружения на 700 млн евро. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.
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Как сообщается, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Минобороны Германии Борис Писториус представят на саммите НАТО в Вильнюсе новый пакет вооружений для Вооруженных Сил Украины на 700 млн евро.
В новый пакет войдут:
- две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot из арсенала бундесвера;
- 25 танков Leopard (модель не уточняется);
- 20 000 артиллерийских снарядов;
- 40 БМП Marder.
Также будут средства противодействия беспилотникам и разведывательные БПЛА.
СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более чем в 10 странах, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным германских военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Его радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.
- В июле Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для украинских САУ PzH 2000 и танков Leopard 2.
- 9 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что Польша тайно поставила Украине около дюжины боевых вертолетов Ми-24.
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