Нидерланды вместе с Германией и Данией закупают для Украины 100 танков Leopard 1

Нидерланды, Германия и Дания покупают не менее 100 боевых танков Leopard 1A5 для Украины. Об этом сообщает Telegraaf со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

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Как отмечается, вместе с сотней Leopard 1A5 Нидерланды, Германия и Дания предоставят Украине необходимые боеприпасы и запасные части для танков.

Нидерланды также хотят провести обучение украинских танкистов.

По информации министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, модернизированные танки будут закупать у Германии.

Сколько еще танков может быть поставлено Украине в дополнение к этим 100, будет зависеть от процесса проверки имеющихся танков на складах Германии, говорится в сообщении Минобороны Нидерландов.

"Война в Украине находится на решающем этапе. Я ожидаю, что боевые действия обострятся в ближайшие месяцы. Россия продолжает мобилизацию, и есть признаки того, что Россия готовит новое наступление. Вот почему поставка боевых танков важна", – сказала Оллонгрен.

Нидерланды не в первый раз отправляют танки в Украину. В прошлом году совместно с США и Чехией правительство закупило для Украины 90 модернизированных российских танков Т-72. Нидерланды уже передали Киеву военной техники на сумму более миллиарда евро.

Наталія Медведєва

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