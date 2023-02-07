Нидерланды вместе с Германией и Данией закупают для Украины 100 танков Leopard 1
Нидерланды, Германия и Дания покупают не менее 100 боевых танков Leopard 1A5 для Украины. Об этом сообщает Telegraaf со ссылкой на Минобороны Нидерландов.
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Как отмечается, вместе с сотней Leopard 1A5 Нидерланды, Германия и Дания предоставят Украине необходимые боеприпасы и запасные части для танков.
Нидерланды также хотят провести обучение украинских танкистов.
По информации министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, модернизированные танки будут закупать у Германии.
Сколько еще танков может быть поставлено Украине в дополнение к этим 100, будет зависеть от процесса проверки имеющихся танков на складах Германии, говорится в сообщении Минобороны Нидерландов.
"Война в Украине находится на решающем этапе. Я ожидаю, что боевые действия обострятся в ближайшие месяцы. Россия продолжает мобилизацию, и есть признаки того, что Россия готовит новое наступление. Вот почему поставка боевых танков важна", – сказала Оллонгрен.
Нидерланды не в первый раз отправляют танки в Украину. В прошлом году совместно с США и Чехией правительство закупило для Украины 90 модернизированных российских танков Т-72. Нидерланды уже передали Киеву военной техники на сумму более миллиарда евро.
- 25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками Leopard 2, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами.
- По словам Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.
- 3 февраля немецкое правительство одобрило лицензию на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1, но деталей не разглашало.
- Ранее сегодня немецкие СМИ сообщили, что Федеральный совет безопасности Германии одобрил передачу ВСУ 178 танков Leopard 1. Министр обороны Алексей Резников подтвердил это.
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