UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нидерланды вместе с Германией и Данией закупают для Украины 100 танков Leopard 1

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 20:56
Нидерланды вместе с Германией и Данией закупают для Украины 100 танков Leopard 1 - Фото
Танк Leopard 2 (фото - ЕРА)

Нидерланды, Германия и Дания покупают не менее 100 боевых танков Leopard 1A5 для Украины. Об этом сообщает Telegraaf со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, вместе с сотней Leopard 1A5 Нидерланды, Германия и Дания предоставят Украине необходимые боеприпасы и запасные части для танков.

Нидерланды также хотят провести обучение украинских танкистов.

По информации министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, модернизированные танки будут закупать у Германии.

Сколько еще танков может быть поставлено Украине в дополнение к этим 100, будет зависеть от процесса проверки имеющихся танков на складах Германии, говорится в сообщении Минобороны Нидерландов.

"Война в Украине находится на решающем этапе. Я ожидаю, что боевые действия обострятся в ближайшие месяцы. Россия продолжает мобилизацию, и есть признаки того, что Россия готовит новое наступление. Вот почему поставка боевых танков важна", – сказала Оллонгрен.

Нидерланды не в первый раз отправляют танки в Украину. В прошлом году совместно с США и Чехией правительство закупило для Украины 90 модернизированных российских танков Т-72. Нидерланды уже передали Киеву военной техники на сумму более миллиарда евро.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия нидерланды дания танк военная помощь Leopard 1
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 