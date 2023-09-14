Ізраїль завдав авіаударів по регіону у Сирії, де розташовані військові бази Росії – Reuters

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по середземноморському портовому місту Тартус та військовому аеродрому Шуайрат, який укріпила та використовує у своїх цілях Росія. Про це повідомляє Reuters.

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​​​​​​​Видання зазначає, що двоє сирійських солдатів загинули та ще шестеро отримали поранення внаслідок ізраїльського авіаудару на південному сході центральної провінції Хомс.

Сирійська армія заявила, що ізраїльські ракети нібито влучили в околиці міста Хама, завдавши лише деякої матеріальної шкоди.

Джерело в опозиції повідомило, що останній удар також був спрямований на військовий аеродром Шуайрат – на південному сході центральної провінції Хомс.

Ця база є однією з головних військових авіабаз країни, яку Росія як головний союзник Асада укріпила й використовує для проведення рейдів проти його ворогів.

За останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по іранських цілях у Сирії, але здебільшого уникав атак на прибережні провінції, де зосереджені російські військові сили.

В порту міста Тартус розташована російська військово-морська база, додає Reuters.

2 липня 2023 року по Ізраїлю було завдано ракетного удару з території Сирії, а Сили оборони Ізраїлю повідомили про власний удар у відповідь.

У ніч проти 3 липня Ізраїль провів масштабну військову операцію у палестинському місті Дженін, попередньо завдавши серію авіаударів по цілях.

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