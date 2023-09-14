Ізраїль завдав авіаударів по регіону у Сирії, де розташовані військові бази Росії – Reuters
Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по середземноморському портовому місту Тартус та військовому аеродрому Шуайрат, який укріпила та використовує у своїх цілях Росія. Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що двоє сирійських солдатів загинули та ще шестеро отримали поранення внаслідок ізраїльського авіаудару на південному сході центральної провінції Хомс.
Сирійська армія заявила, що ізраїльські ракети нібито влучили в околиці міста Хама, завдавши лише деякої матеріальної шкоди.
Джерело в опозиції повідомило, що останній удар також був спрямований на військовий аеродром Шуайрат – на південному сході центральної провінції Хомс.
Ця база є однією з головних військових авіабаз країни, яку Росія як головний союзник Асада укріпила й використовує для проведення рейдів проти його ворогів.
За останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по іранських цілях у Сирії, але здебільшого уникав атак на прибережні провінції, де зосереджені російські військові сили.
В порту міста Тартус розташована російська військово-морська база, додає Reuters.
- 2 липня 2023 року по Ізраїлю було завдано ракетного удару з території Сирії, а Сили оборони Ізраїлю повідомили про власний удар у відповідь.
- У ніч проти 3 липня Ізраїль провів масштабну військову операцію у палестинському місті Дженін, попередньо завдавши серію авіаударів по цілях.
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