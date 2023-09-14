Израиль нанес авиаудары по региону в Сирии, где расположены военные базы России – Reuters
Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по средиземноморскому портовому городу Тартус и военному аэродрому Шуайрат, который укрепила и использует в своих целях Россия. Об этом сообщает Reuters.
Издание отмечает, что двое сирийских солдат погибли и еще шестеро получили ранения в результате израильского авиаудара на юго-востоке центральной провинции Хомс.
Сирийская армия заявила, что израильские ракеты якобы попали в окрестности города Хама, нанеся лишь некоторый материальный ущерб.
Источник в оппозиции сообщил, что последний удар был направлен на военный аэродром Шуайрат – на юго-востоке центральной провинции Хомс.
Эта база является одной из главных военных авиабаз страны, которую Россия, как главный союзник Асада, укрепила и использует для проведения рейдов против его врагов.
За последние годы Израиль нанес сотни ударов по иранским целям в Сирии, но в большинстве своем избегал атак на прибрежные провинции, где сосредоточены российские военные силы.
В порту города Тартус находится российская военно-морская база, добавляет Reuters.
- 2 июля 2023 года по Израилю был нанесен ракетный удар с территории Сирии, а Силы обороны Израиля сообщили о собственном ответном ударе.
- В ночь на 3 июля Израиль провел масштабную военную операцию в палестинском городе Дженин, предварительно нанеся серию авиаударов по целям.
Читайте также: Израиль нанес авиаудары по Сирии вблизи аэропорта и складов Хезболлы – видео
Комментарии