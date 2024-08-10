Ізраїльська армія заявила про ліквідацію топкомандира ХАМАС у Лівані

ЦАХАЛ стверджує, що ліквідований Самер Махмуд аль-Хадж відповідав за вербування та підготовку терористів для нападу на Ізраїль

Ізраїльські військові у Лівані (Фото: AP)

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару у районі Сидона в Лівані, в результаті чого був ліквідований високопоставлений командир палестинської терористичної організації ХАМАС у Лівані Самер Махмуд аль-Хадж. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

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"Нещодавно літак ЦАХАЛу завдав удару в районі Сидона в Лівані й ліквідував терориста Самера Махмуда аль-Хаджа, старшого командира терористичної організації ХАМАС в Лівані, який відповідав за підготовку терористичних атак і запуск ракет з Лівану в бік ізраїльської території", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба ізраїльської армії повідомляє, що Самер був командиром військових сил у таборі "Айн аль-Хільва", розташованому в районі Сидона, і відповідав за вербування та підготовку терористів для нападу на Ізраїль.

31 липня 2024 року угрупування ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран. Поки прямої відповіді не було, тривають атаки ліванської Хезболли по Ізраїлю.

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