Израильская армия заявила о ликвидации топ-командира ХАМАС в Ливане

ЦАХАЛ утверждает, что ликвидированный Самер Махмуд аль-Хадж отвечал за вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль

Израильские военные в Ливане (Фото: AP)

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар в районе Сидона в Ливане, в результате чего был ликвидирован высокопоставленный командир палестинской террористической организации ХАМАС в Ливане Самер Махмуд аль-Хадж. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

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"Недавно самолет ЦАХАЛ нанес удар в районе Сидона в Ливане и ликвидировал террориста Самера Махмуда аль-Хаджа, старшего командира террористической организации ХАМАС в Ливане, который отвечал за подготовку террористических атак и запуск ракет из Ливана в сторону израильской территории", -.

Прессслужба израильской армии сообщает, что Самер был командиром военных сил в лагере "Айн аль-Хильва", расположенном в районе Сидона, и отвечал за вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль.

31 июля 2024 года группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "строгим ответом" и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран. Пока прямого ответа не последовало, продолжаются атаки ливанской Хезболлы по Израилю.

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