Кандидат у мери Сан-Паулу вдарив суперника стільцем у прямому ефірі під час дебатів – відео

Постраждалому політику через отримані травми знадобилась госпіталізація. Його команда звернулася до суду

Хоче Луїс Датена (Фото: ЕРА)

У Бразилії під час дебатів кандидатів на посаду мера Сан-Паулу в Бразилії один із претендентів вдарив суперника металевим стільцем у прямому ефірі. Потерпілого госпіталізували, поліція розпочала розслідування, передає CNN.

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Інцидент стався під час трансляції дебатів на бразильському телеканалі Cultura 15 вересня. На відео видно, як між кандидатами Хосе Луїсом Датеною та Пабло Марчалом виникла суперечка, в ході якої Датена напав на свого опонента зі стільцем.

Постраждалому політику через отримані травми знадобилась госпіталізація. Його команда звернулася до суду: "Пабло Марчал піддався боягузливому нападу з боку Жозе Луїса Датени, який вдарив його залізним стільцем по ребрах".

Пізніше Датена пояснив телеканалу Cultura, що напав на Марчала через те, що той згадав старі звинувачення в сексуальних домаганнях, які були висунуті проти Датени кілька років тому, але згодом відхилені.

🇧🇷 | José Luiz Datena origino un grave ataque a su adversario a la Alcaldía de San Pablo, Pablo Marçal. En medio de un debate televisado el candidato de izquierda agrede con un sillazo a Marçal, luego de que este mencionara una denuncia de acoso sexual. pic.twitter.com/mqgi6gDYeN — SAC – Political News (@SACPolitical) September 16, 2024

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