Кандидат в мэры Сан-Паулу ударил соперника стулом в прямом эфире во время дебатов – видео

Хосе Луис Датена (Фото: ЕРА)

В Бразилии во время прений кандидатов на пост мэра Сан-Паулу в Бразилии один из претендентов ударил соперника металлическим стулом в прямом эфире. Пострадавший был госпитализирован, полиция начала расследование, передает CNN.

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Инцидент произошел во время трансляции дебатов на бразильском телеканале Cultura 15 сентября. На видео видно, как между кандидатами Хосе Луисом Датеной и Пабло Марчалом возник спор, в ходе которого Датена напал на своего оппонента со стулом.

Пострадавшему политику из-за полученных травм понадобилась госпитализация. Его команда обратилась в суд: "Пабло Марчал подвергся трусливому нападению со стороны Жозе Луиса Датены, ударившего его железным стулом по ребрам".

Позже Датена объяснил напавшему на Марчала телеканалу Cultura из-за того, что тот вспомнил старые обвинения в сексуальных притязаниях, которые были выдвинуты против Датены несколько лет назад, но впоследствии отклонены.

🇧🇷 | José Luiz Datena origino un grave atac a su adversario a la Alcaldía de San Pablo, Pablo Marçal. Enmig d'un debat televisat el candidato de izquierda agrede con un sillazo a Marçal, després que aquest esmentara una denuncia de acoso sexual. pic.twitter.com/mqgi6gDYeN — SAC – Политика новостей (@SACPolitical) September 16, 2024

13 июля 2023 года в парламенте частично признанного Косово произошла потасовка, а премьера страны Альбина Курти облили водой.

В турецком парламенте 16 августа произошла драка после того, как оппозиционный депутат подвергся нападению, призывая разрешить своему заключенному коллеге принять участие в заседании и критикуя власти страны.

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