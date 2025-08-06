Кароль Навроцький склав присягу президента Польщі і згадав про війну в Україні
Кароль Навроцький склав президентську присягу перед Національними зборами та вступив на посаду президента Республіки Польща. В інавгураційній промові він згадав про війну в Україні та пообіцяв захищати незалежність своєї держави.
Засідання Національних зборів, перед яким новообраний президент склав присягу, розпочалося о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).
"Вступаючи на посаду президента Республіки Польща волею нації, урочисто клянуся, що залишатимуся вірним положенням Конституції, непохитно оберігатиму гідність нації, незалежність і безпеку держави, а благо вітчизни та процвітання її громадян завжди будуть моїм найвищим імперативом", – зачитав Навроцький слова присяги.
Після цього він виступив перед парламентом з промовою, в якій назвав російську агресію в Україні загрозою національній безпеці Польщі.
"Юзеф Пілсудський сказав, що незалежність не дана нам раз і назавжди. Сьогодні ми відчуваємо це більше, ніж будь-коли. Тому що за нашим східним кордоном йде війна", – сказав він.
Після цього Навроцький процитував польського політика ХХ століття Вінцентія Вітоса, який сказав, що "Польща має існувати вічно".
Після промови Навроцький із першою леді взяв участь у месі за батьківщину та президента в Архікатедральному соборі Святого Івана Хрестителя.
Церемонія урочистого входу Навроцького із дружиною до Президентського палацу розпочнеться о 15:15 (16:15 за Києвом).
- Другий тур виборів у Польщі відбувся 1 червня. 2 червня другий кандидат Тшасковський визнав поразку і привітав свого опонента Навроцького з перемогою.
- 28 червня Зеленський заявив, що Україна продовжить працювати над зміцненням відносин з новою владою Польщі. Країна має намір "зробити все, що залежить від неї".
- 1 липня Навроцький заявив "з повною впевненістю", що зустрінеться з українським президентом.
Коментарі (0)