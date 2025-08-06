Кароль Навроцький склав присягу президента Польщі і згадав про війну в Україні

В інавгураційній промові він заявив, що незалежність країни у небезпеці на тлі російсько-української війни

Навроцький із першою леді (Фото: Paweł Supernak/PAP)

Кароль Навроцький склав президентську присягу перед Національними зборами та вступив на посаду президента Республіки Польща. В інавгураційній промові він згадав про війну в Україні та пообіцяв захищати незалежність своєї держави.

Засідання Національних зборів, перед яким новообраний президент склав присягу, розпочалося о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).

"Вступаючи на посаду президента Республіки Польща волею нації, урочисто клянуся, що залишатимуся вірним положенням Конституції, непохитно оберігатиму гідність нації, незалежність і безпеку держави, а благо вітчизни та процвітання її громадян завжди будуть моїм найвищим імперативом", – зачитав Навроцький слова присяги.

Після цього він виступив перед парламентом з промовою, в якій назвав російську агресію в Україні загрозою національній безпеці Польщі.

"Юзеф Пілсудський сказав, що незалежність не дана нам раз і назавжди. Сьогодні ми відчуваємо це більше, ніж будь-коли. Тому що за нашим східним кордоном йде війна", – сказав він.

Після цього Навроцький процитував польського політика ХХ століття Вінцентія Вітоса, який сказав, що "Польща має існувати вічно".

Після промови Навроцький із першою леді взяв участь у месі за батьківщину та президента в Архікатедральному соборі Святого Івана Хрестителя.

Церемонія урочистого входу Навроцького із дружиною до Президентського палацу розпочнеться о 15:15 (16:15 за Києвом).