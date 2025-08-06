Кароль Навроцкий принял присягу президента Польши и упомянул о войне в Украине

В своей инаугурационной речи он заявил, что независимость страны находится под угрозой на фоне российско-украинской войны

Навроцкий с первой леди (Фото: Paweł Supernak/PAP)

Кароль Навроцкий принес президентскую присягу перед Национальным собранием и вступил в должность президента Республики Польша. В инаугурационной речи он упомянул о войне в Украине и пообещал защищать независимость своего государства.

Заседание Национального собрания, на котором новоизбранный президент принес присягу, началось в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

"Вступая в должность президента Республики Польша по воле нации, торжественно клянусь, что буду верен положениям Конституции, непоколебимо буду защищать достоинство нации, независимость и безопасность государства, а благо отечества и процветание его граждан всегда будут моим высшим императивом", – зачитал Навроцкий слова присяги.

После этого он выступил перед парламентом с речью, в которой назвал российскую агрессию в Украине угрозой национальной безопасности Польши.

"Юзеф Пилсудский говорил, что независимость не дается нам раз и навсегда. Сегодня мы чувствуем это сильнее, чем когда-либо. Потому что за нашей восточной границей идет война", – сказал он.

После этого Навроцкий процитировал польского политика ХХ века Винценти Витоса, который сказал, что "Польша должна существовать вечно".

После выступления Навроцкий вместе с первой леди принял участие в мессе за родину и президента в Архикафедральном соборе Святого Иоанна Крестителя.

Церемония торжественного входа Навроцкого с супругой в Президентский дворец начнется в 15:15 (16:15 по Киеву).