Кароль Навроцкий принял присягу президента Польши и упомянул о войне в Украине
Кароль Навроцкий принес президентскую присягу перед Национальным собранием и вступил в должность президента Республики Польша. В инаугурационной речи он упомянул о войне в Украине и пообещал защищать независимость своего государства.
Заседание Национального собрания, на котором новоизбранный президент принес присягу, началось в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву).
"Вступая в должность президента Республики Польша по воле нации, торжественно клянусь, что буду верен положениям Конституции, непоколебимо буду защищать достоинство нации, независимость и безопасность государства, а благо отечества и процветание его граждан всегда будут моим высшим императивом", – зачитал Навроцкий слова присяги.
После этого он выступил перед парламентом с речью, в которой назвал российскую агрессию в Украине угрозой национальной безопасности Польши.
"Юзеф Пилсудский говорил, что независимость не дается нам раз и навсегда. Сегодня мы чувствуем это сильнее, чем когда-либо. Потому что за нашей восточной границей идет война", – сказал он.
После этого Навроцкий процитировал польского политика ХХ века Винценти Витоса, который сказал, что "Польша должна существовать вечно".
После выступления Навроцкий вместе с первой леди принял участие в мессе за родину и президента в Архикафедральном соборе Святого Иоанна Крестителя.
Церемония торжественного входа Навроцкого с супругой в Президентский дворец начнется в 15:15 (16:15 по Киеву).
- Второй тур выборов в Польше состоялся 1 июня. 2 июня второй кандидат Тшасковский признал поражение и поздравил своего оппонента Навроцкого с победой.
- 28 июня Зеленский заявил, что Украина продолжит работу по укреплению отношений с новыми властями Польши. Страна намерена "сделать все, что в ее силах".
- 1 июля Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится с украинским президентом.
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