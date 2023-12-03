Катастрофа Osprey. Пошуки людей тривають, Японія передала США знайдені уламки – відео

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Знайдені в морі уламки конвертоплана Osprey передані військовим США, тривають цілодобові пошуки семи зниклих членів екіпажу. Про це повідомляє Kyodo.

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Уламки конвертоплана, який зазнав аварії 29 листопада, були зібрані судном берегової охорони Японії та рибалками з міста Якусіма після того, як конвертоплан впав у морі.

Уламки передані США відповідно до угоди між Японією та США про статус збройних сил. Як наголошує агентство, після передання знайдених фрагментів Японія не зможе провести власне ефективне розслідування причин аварії, про можливі причини падіння конвертоплана поки що інформації немає.

Досі знайдено тіло лише однієї людини, яка була на борту, – це штаб-сержант Джейкоб Галліхер, повідомило командування спеціальних операцій ВПС США. Інші люди, які перебували на борту Osprey, поки не знайдені.

Триває пошуково-рятувальна операція щодо їх пошуку, вона ведеться спільно силами оборони та берегової охорони Японії, а також цивільними добровольцями. До пошуків залучені також американський авіаносець Carl Vinson, безпілотні апарати та водолази.

30 листопада міністерство оборони Японії закликало Пентагон припинити польоти Osprey в Японії, проте запит було відхилено, оскільки конвертоплани беруть участь у пошуках зниклих безвісти.