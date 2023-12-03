Крушение Osprey. Поиски людей продолжаются, Япония передала США найденные обломки – видео
Найденные в море обломки конвертоплана Osprey переданы военным США, продолжаются круглосуточные поиски семи пропавших без вести членов экипажа. Об этом сообщает Kyodo.
Обломки конвертоплана, который потерпел крушение 29 ноября, были собраны судном береговой охраны Японии и рыбаками из города Якусима после того, как конвертоплан упал в море.
Обломки переданы США в соответствии с соглашением между Японией и США о статусе вооруженных сил. Как подчеркивает агентство, после передачи найденных фрагментов Япония не сможет провести собственное эффективное расследование причин аварии, о возможных причинах падения конвертоплана пока информации нет.
До сих пор найдено тело только одного человека, который находился на борту – это штаб-сержант Джейкоб Галлихер, сообщило командование специальных операций ВВС США. Остальные люди, которые находились на борту Osprey, пока не найдены.
Продолжается поисково-спасательная операция по их поиску, она ведется совместно силами обороны и береговой охраны Японии, а также гражданскими добровольцами. В поисках задействованы также американский авианосец Carl Vinson, беспилотные аппараты и водолазы.
30 ноября министерство обороны Японии призвало Пентагон прекратить полеты Osprey в Японии, однако запрос был отклонен, так как конвертопланы участвуют в поисках пропавших без вести.
- В декабре 2016 года V-22 Osprey совершил вынужденную посадку в океане у берегов острова Окинава. После этого Пентагон вводил временный запрет на эксплуатацию конвертопланов этого типа.
- В августе 2023 года такой же Osprey разбился у берегов северной Австралии во время перевозки войск в ходе военных учений, тогда погибли трое морских пехотинцев США.