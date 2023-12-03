Крушение Osprey. Поиски людей продолжаются, Япония передала США найденные обломки – видео

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Найденные в море обломки конвертоплана Osprey переданы военным США, продолжаются круглосуточные поиски семи пропавших без вести членов экипажа. Об этом сообщает Kyodo.

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Обломки конвертоплана, который потерпел крушение 29 ноября, были собраны судном береговой охраны Японии и рыбаками из города Якусима после того, как конвертоплан упал в море.

Обломки переданы США в соответствии с соглашением между Японией и США о статусе вооруженных сил. Как подчеркивает агентство, после передачи найденных фрагментов Япония не сможет провести собственное эффективное расследование причин аварии, о возможных причинах падения конвертоплана пока информации нет.

До сих пор найдено тело только одного человека, который находился на борту – это штаб-сержант Джейкоб Галлихер, сообщило командование специальных операций ВВС США. Остальные люди, которые находились на борту Osprey, пока не найдены.

Продолжается поисково-спасательная операция по их поиску, она ведется совместно силами обороны и береговой охраны Японии, а также гражданскими добровольцами. В поисках задействованы также американский авианосец Carl Vinson, беспилотные аппараты и водолазы.

30 ноября министерство обороны Японии призвало Пентагон прекратить полеты Osprey в Японии, однако запрос был отклонен, так как конвертопланы участвуют в поисках пропавших без вести.