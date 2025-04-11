Кейна затвердили на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів США

Ден Кейн (Фото: Shawn Thew/EPA)

У п’ятницю, 11 квітня, Сенат Сполучених Штатів затвердив генерал-лейтенанта у відставці Дена Кейна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів. Про це повідомила газета The Washington Post.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів – найвища військова посадова особа Збройних сил США. Кандидатуру Кейна підтримали 60 сенаторів, зокрема деякі представники Демократичної партії. Ще 25 сенаторів – висловилися "проти".

Під час слухань у Сенаті на початку квітня Кейн визнав, що є "нетрадиційним кандидатом" на посаду очільника Об’єднаного комітету начальників штабів, але сказав, що "це нетрадиційні часи", характеризуючи прийняття кандидатури як акт служби.

Наприкінці лютого президент США Дональд Трамп вирішив звільнити Чарльза Брауна з посади голови Об'єднаного комітету начальників штабів США. Він очолював відомство з жовтня 2023 року.

Кейн – американський генерал-лейтенант у відставці та венчурний капіталіст, який обіймав посаду заступника директора з військових питань Центрального розвідувального управління з 2021 до 2024 року. Він став першим головою Об'єднаного комітету начальників штабів без звання генерала чи адмірала до того, як обійняв цю посаду, і другим, який був у відставці на момент затвердження.

Ще бувши кандидатом на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Кейн заявляв, що важливо продовжувати допомагати Україні навіть після завершення війни. Про це йшлося в його письмових відповідях на питання перед слуханнями у профільному комітеті Сенату.

За словами Кейна, США та інші союзники вивчають безпосередні воєнні потреби України для захисту лінії фронту, а також те, як побудувати її майбутні сили та оборонну промисловість для розвитку "можливостей для самооборони у довготривалій перспективі".

12 лютого 2025 року Сенат США проголосував за призначення Тулсі Габбард очільницею Національної розвідки.

2 квітня Сенат затвердив на посаді посла США при НАТО юриста Меттью Вітакера, чию кандидатуру висував Трамп.