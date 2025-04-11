Кейна утвердили на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США

Он выступает за продолжение поддержки Украины со стороны США

Дэн Кейн (Фото: Shawn Thew/EPA)

В пятницу, 11 апреля, Сенат Соединенных Штатов утвердил генерал-лейтенанта в отставке Дэна Кейна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Глава Объединенного комитета начальников штабов – высшее военное должностное лицо Вооруженных сил США. Кандидатуру Кейна поддержали 60 сенаторов, в том числе некоторые представители Демократической партии. Еще 25 сенаторов – высказались "против".

Во время слушаний в Сенате в начале апреля Кейн признал, что является "нетрадиционным кандидатом" на должность главы Объединенного комитета начальников штабов, но сказал, что "это нетрадиционное время", характеризуя принятие кандидатуры как акт службы.

В конце февраля президент США Дональд Трамп решил уволить Чарльза Брауна с должности главы Объединенного комитета начальников штабов США. Он возглавлял ведомство с октября 2023 года.

Кейн – американский генерал-лейтенант в отставке и венчурный капиталист, занимавший должность заместителя директора по военным вопросам Центрального разведывательного управления с 2021 по 2024 год. Он стал первым председателем Объединенного комитета начальников штабов без звания генерала или адмирала до того, как вступил на этот пост, и вторым, находившимся в отставке на момент утверждения.

Еще будучи кандидатом на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США Кейн заявлял, что важно продолжать помогать Украине даже после окончания войны. Об этом говорилось в его письменных ответах на вопросы перед слушаниями в профильном комитете Сената.

По словам Кейна, США и другие союзники изучают непосредственные военные потребности Украины для защиты линии фронта, а также то, как построить ее будущие силы и оборонную промышленность для развития "возможностей для самообороны в долгосрочной перспективе".