Кім Чен Ин пригрозив Сеулу ядерним ударом у випадку зазіхання на суверенітет КНДР

Диктатор країни запевнив, що КНДР продовжить свою ядерну програму, маючи достатню кількість матеріалів для виготовлення десятків ядерних боєголовок

Кім Чен Ин (Фото: ЕРА)

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що готовий застосувати усе наявне озброєння, включаючи ядерне, у разі спроби посягання з боку противника на суверенітет країни. Про це повідомляє державне північнокорейське інформагентство KCNA.

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Диктатор КНДР таким чином відреагував на нещодавні висловлювання президента Південної Кореї Юн Сок Йоля під час святкування Дня збройних сил Південної Кореї про припинення північнокорейського режиму.

Кім заявив, що загрозлива риторика і спроби ворогів не зупинять "потужну військову міць КНДР і не заберуть ядерну зброю". Також він назвав південнокорейського президента маріонеткою, що ніколи не позбудеться своїх антикорейських намірів.

"Якщо ворог, охоплений крайньою дурістю і безрозсудністю, спробує застосувати збройні сили, що зазіхатимуть на суверенітет КНДР... КНДР без вагань застосує всі наступальні сили, якими вона володіє, включаючи ядерну зброю", – сказав диктатор КНДР.

Кім Чен Ин також заявив, що Північна Корея продовжить свою ядерну програму, маючи достатню кількість матеріалів для виготовлення десятків ядерних боєголовок.