Ким Чен Ын пригрозил Сеулу ядерным ударом в случае вторжения в КНДР
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов применить все имеющееся вооружение, включая ядерное, в случае попытки посягательства со стороны противника на суверенитет страны. Об этом сообщает государственное северокорейское информагентство KCNA .
Диктатор КНДР отреагировал таким образом на недавние высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Йоля во время празднования Дня вооруженных сил Южной Кореи о прекращении северокорейского режима.
Ким заявил, что угрожающая риторика и попытки врагов не остановят "мощную военную мощь КНДР и не заберут ядерное оружие". Также он назвал южнокорейского президента марионеткой, что никогда не избавится от своих антикорейских намерений.
"Если враг, охваченный крайней глупостью и безрассудством, попытается применить вооруженные силы, посягающие на суверенитет КНДР... КНДР без колебаний применит все наступательные силы, которыми он обладает, включая ядерное оружие", – сказал диктатор КНДР.
Ким Чен Ын также заявил, что Северная Корея продолжит свою ядерную программу, имея достаточное количество материалов для изготовления десятков ядерных боеголовок.
- 24 августа северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал усилить производство и активное использование ударных, подводных и разведывательных дронов в Вооруженных Силах страны.
- 18 сентября Северная Корея заявила, что провела испытание новой баллистической ракеты Hwasongpho-11-Da-4.5, способной нести сверхбольшую боеголовку весом 4,5 тонны.