Ким Чен Ын пригрозил Сеулу ядерным ударом в случае вторжения в КНДР

Диктатор заверил, что КНДР продолжит свою ядерную программу, имея достаточное количество материалов для производства десятков ядерных боеголовок.

Ким Чен Ын (Фото: ЕРА)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов применить все имеющееся вооружение, включая ядерное, в случае попытки посягательства со стороны противника на суверенитет страны. Об этом сообщает государственное северокорейское информагентство KCNA .

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Диктатор КНДР отреагировал таким образом на недавние высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Йоля во время празднования Дня вооруженных сил Южной Кореи о прекращении северокорейского режима.

Ким заявил, что угрожающая риторика и попытки врагов не остановят "мощную военную мощь КНДР и не заберут ядерное оружие". Также он назвал южнокорейского президента марионеткой, что никогда не избавится от своих антикорейских намерений.

"Если враг, охваченный крайней глупостью и безрассудством, попытается применить вооруженные силы, посягающие на суверенитет КНДР... КНДР без колебаний применит все наступательные силы, которыми он обладает, включая ядерное оружие", – сказал диктатор КНДР.

Ким Чен Ын также заявил, что Северная Корея продолжит свою ядерную программу, имея достаточное количество материалов для изготовления десятков ядерных боеголовок.