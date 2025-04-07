Країни G7 відреагували на китайські військові навчання навколо Тайваню

Дії Китаю названі провокативними та такими, що ставлять під загрозу глобальну безпеку

Міністри закордонних справ G7 (Фото: ALESSANDRO DI MEO/EPA)

Міністри закордонних справ країн-членів G7 і Високий представник Європейського Союзу оприлюднили спільну заяву щодо широкомасштабних військових навчань Китаю навколо Тайваню. Про це повідомляє Державний департамент США.

В заяві представники країн висловлюють "глибоку стурбованість провокаційними діями Китаю", особливо нещодавніми масштабними військовими навчаннями навколо Тайваню.

Автори заяви підкреслили, що "дестабілізаційні" дії Китаю стають дедалі частішими, що підвищує напруженість у Тайванській протоці та становить під загрозу глобальну безпеку та процвітання.

"Члени G7 та ширша міжнародна спільнота зацікавлені у збереженні миру та стабільності в Тайванській протоці. Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх дій, спрямованих на загрозу такому миру та стабільності, у тому числі силою чи примусом", – йдеться у заяві.

Члени G7 закликали мирно розв'язати проблеми шляхом конструктивного діалогу між Китаєм та Тайванем.

До G7 входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.