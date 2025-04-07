Страны G7 отреагировали на китайские военные учения вокруг Тайваня
Министры иностранных дел стран-членов G7 и Высокий представитель Европейского Союза обнародовали совместное заявление по поводу широкомасштабных военных учений Китая вокруг Тайваня. Об этом сообщает Государственный департамент США.
В заявлении представители стран выражают "глубокую обеспокоенность провокационными действиями Китая", особенно недавними масштабными военными учениями вокруг Тайваня.
Авторы заявления подчеркнули, что "дестабилизирующие" действия Китая становятся все более частыми, что повышает напряженность в Тайваньском проливе и представляет угрозу глобальной безопасности и процветанию.
"Члены G7 и более широкое международное сообщество заинтересованы в сохранении мира и стабильности в Тайванском проливе. Мы выступаем против любых односторонних действий, направленных на угрозу такому миру и стабильности, в том числе силой или принуждением", – говорится в заявлении.
Члены G7 призвали мирно решить проблемы путем конструктивного диалога между Китаем и Тайванем.
В G7 входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
- 10 марта Китай заявил, что желает "мирного воссоединения" с Тайванем и готов приложить к этому все усилия.
- 17 марта Китай устроил военные учения у Тайваня и назвал их "наказанием за сепаратизм".
- 1 апреля Китай начал военные учения по нескольким направлениям вблизи Тайваня, привлекая к ним армию, военно-морские, воздушные и ракетные силы.