Страны G7 отреагировали на китайские военные учения вокруг Тайваня

Министры иностранных дел G7 (Фото: ALESSANDRO DI MEO/EPA)

Министры иностранных дел стран-членов G7 и Высокий представитель Европейского Союза обнародовали совместное заявление по поводу широкомасштабных военных учений Китая вокруг Тайваня. Об этом сообщает Государственный департамент США.

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В заявлении представители стран выражают "глубокую обеспокоенность провокационными действиями Китая", особенно недавними масштабными военными учениями вокруг Тайваня.

Авторы заявления подчеркнули, что "дестабилизирующие" действия Китая становятся все более частыми, что повышает напряженность в Тайваньском проливе и представляет угрозу глобальной безопасности и процветанию.

"Члены G7 и более широкое международное сообщество заинтересованы в сохранении мира и стабильности в Тайванском проливе. Мы выступаем против любых односторонних действий, направленных на угрозу такому миру и стабильности, в том числе силой или принуждением", – говорится в заявлении.

Члены G7 призвали мирно решить проблемы путем конструктивного диалога между Китаем и Тайванем.

В G7 входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.