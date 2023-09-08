Кремль жорстко тисне на Вірменію – послу в Москві дорекли "недружні кроки"

8 вересня МЗС Росії викликало посла Вірменії Вагаршака Арутюняна і висловило йому "рішучий протест" через серію нібито "недружніх кроків" Єревана, повідомляють пропагандистські медіа країни-агресора.

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Reuters зазначає, що такі дії вважаються ознакою крайньої напруженості у відносинах між Москвою та її колишнім союзником з ОДКБ.

У заяві МЗС Росії перераховані дії Вірменії, які Кремль вважає "недружніми". Це вступ Вірменії до структури Міжнародного кримінального суду, проведення спільних військових навчань із США, а також візит до України дружини прем'єр-міністра Вірменії для доставлення гуманітарної допомоги.

Також у Росії вважають "образливими" заяви, нібито зроблені головою Національних зборів Вірменії Аленом Симоняном щодо прессекретарки МЗС РФ Марії Захарової.

Вірменія входить до російського військового блоку ОДКБ, але водночас підтримує партнерські відносини з НАТО, а перші спільні навчання військових США та Вірменії пройшли ще 2013 року.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 3 вересня заявив в інтерв'ю, що залежність Вірменії лише від Росії у питаннях безпеки була "стратегічною помилкою".

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