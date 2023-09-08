Кремль жестко давит на Армению – послу в Москве поставили на вид "недружественные шаги"
8 сентября МИД России вызвал посла Армении Вагаршака Арутюняна и высказал ему "решительный протест" из-за серии якобы "недружественных шагов" Еревана, сообщают пропагандистские медиа страны-агрессора.
Reuters отмечает, что такие действия считаются признаком крайней напряженности в отношениях между Москвой и ее бывшим союзником по ОДКБ.
В заявлении МИД России перечислены действия Армении, которые Кремль считает "недружественными". Это вступление Армении в структуру Международного уголовного суда, проведение совместных военных учений с США, а также визит в Украину жены премьер-министра Армении для доставки гуманитарной помощи.
Также в России сочли "оскорбительными" заявления, якобы сделанные председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном в отношении пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.
Армения входит в российский военный блок ОДКБ, но при этом поддерживает партнерские отношения с НАТО, а первые совместные учения военных США и Армении прошли еще в 2013 году.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 сентября заявил в интервью, что зависимость Армении только от России в вопросах безопасности была "стратегической ошибкой".
- В начале осени 2022 года Пашинян посетовал, что союзники не дают Армении уже закупленное оружие. В ноябре он отказался подписывать итоговые документы саммита ОДКБ.
- В январе 2023 года Армения отказалась пускать к себе на учения российские войска.
- 16 июля 2023 года МИД Азербайджана обвинил Россию в нарушении союзнической декларации, после того как МИД РФ позволил себе прокомментировать признание Арменией Карабаха частью территории Азербайджана.
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