Кремль жестко давит на Армению – послу в Москве поставили на вид "недружественные шаги"

8 сентября МИД России вызвал посла Армении Вагаршака Арутюняна и высказал ему "решительный протест" из-за серии якобы "недружественных шагов" Еревана, сообщают пропагандистские медиа страны-агрессора.

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Reuters отмечает, что такие действия считаются признаком крайней напряженности в отношениях между Москвой и ее бывшим союзником по ОДКБ.

В заявлении МИД России перечислены действия Армении, которые Кремль считает "недружественными". Это вступление Армении в структуру Международного уголовного суда, проведение совместных военных учений с США, а также визит в Украину жены премьер-министра Армении для доставки гуманитарной помощи.

Также в России сочли "оскорбительными" заявления, якобы сделанные председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном в отношении пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

Армения входит в российский военный блок ОДКБ, но при этом поддерживает партнерские отношения с НАТО, а первые совместные учения военных США и Армении прошли еще в 2013 году.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 сентября заявил в интервью, что зависимость Армении только от России в вопросах безопасности была "стратегической ошибкой".

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