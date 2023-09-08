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Кремль жестко давит на Армению – послу в Москве поставили на вид "недружественные шаги"

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 21:54
Кремль жестко давит на Армению – послу в Москве поставили на вид
Никол Пашинян и Владимир Путин (Фото - EPA)

8 сентября МИД России вызвал посла Армении Вагаршака Арутюняна и высказал ему "решительный протест" из-за серии якобы "недружественных шагов" Еревана, сообщают пропагандистские медиа страны-агрессора.  

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Reuters отмечает, что такие действия считаются признаком крайней напряженности в отношениях между Москвой и ее бывшим союзником по ОДКБ.

В заявлении МИД России перечислены действия Армении, которые Кремль считает "недружественными". Это вступление Армении в структуру Международного уголовного суда, проведение совместных военных учений с США, а также визит в Украину жены премьер-министра Армении для доставки гуманитарной помощи.

Также в России сочли "оскорбительными" заявления, якобы сделанные председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном в отношении пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

Армения входит в российский военный блок ОДКБ, но при этом поддерживает партнерские отношения с НАТО, а первые совместные учения военных США и Армении прошли еще в 2013 году.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 сентября заявил в интервью, что зависимость Армении только от России в вопросах безопасности была "стратегической ошибкой"

Сергей Бережной
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