Китай створив неофіційну поліцію за кордоном для стеження за діаспорою – Bloomberg

Прапор Китаю (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Канада заявляє, що Китай за кордоном створив неофіційні поліційні дільниці, які стежать за представниками китайської діаспори та залякують їх. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників серед канадських та європейських посадовців.

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За інформацією журналістів, Канада, США, Італія, Німеччина та Велика Британія зіткнулися з цією проблемою. Двоє співрозмовників розповіли, що Оттава поділиться своїми висновками з G7 найближчими тижнями.

Велика Британія прагне координувати свої дії разом з Канадою та іншими членами G7, сказав один із посадовців. Але узгодження відповіді може бути складним, оскільки багато країн зіткнулися з цією проблемою на рівні правоохоронних органів, а країни блоку мають різні правові системи, зазначив інший співрозмовник.

"Іноземне втручання будь-якого роду є абсолютно неприйнятним. Оскільки тривають розслідування щодо іноземного втручання в Канаду, ми не будемо надавати коментарів", – заявив речник міністра громадської безпеки Канади Жан-Себастьян Комо.

Водночас речник посольства Китаю в Оттаві заявив, що "немає закордонних поліційних відділень". За його словами, центри, якими керують місцеві волонтери, а не поліціянти, допомагають громадянам Китаю відновлювати документи та пропонують інші послуги.

"Китай дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн. КНР суворо дотримується міжнародного права та поважає судовий суверенітет усіх країн", – наголосив речник посольства країни в Оттаві.

9 квітня Reuters повідомило, що Канадська служба розвідки та безпеки (CSIS) з'ясувала, що агентурна мережа КНР втручалася в останні вибори в країні – у 2019 та 2021 роках.

6 червня FT писало, що США, Велика Британія, Канада, Австралія й Нова Зеландія заявили, що Народно-визвольна армія Китаю "агресивно вербує" західних пілотів винищувачів.

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