Китай создал неофициальную полицию за границей для слежки за диаспорой – Bloomberg

Флаг Китая (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Канада заявляет, что Китай за границей создал неофициальные полицейские участки, которые следят за представителями китайской диаспоры и запугивают их. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников среди канадских и европейских чиновников.

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По информации журналистов, Канада, США, Италия, Германия и Великобритания столкнулись с этой проблемой. Два собеседника рассказали, что Оттава поделится своими выводами с G7 в ближайшие недели.

Великобритания стремится координировать свои действия вместе с Канадой и другими членами G7, сказал один из чиновников. Но согласование ответа может быть сложным, поскольку многие страны столкнулись с этой проблемой на уровне правоохранительных органов, а страны блока имеют разные правовые системы, отметил другой собеседник.

"Иностранное вмешательство любого рода абсолютно неприемлемо. Поскольку продолжаются расследования по иностранному вмешательству в Канаду, мы не будем предоставлять комментариев", — заявил спикер министра общественной безопасности Канады Жан-Себастьян Комо.

В то же время представитель посольства Китая в Оттаве заявил, что "нет заграничных полицейских участков". По его словам, центры, которыми руководят местные волонтеры, а не полицейские, помогают гражданам Китая восстанавливать документы и предлагают другие услуги.

"Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. КНР строго соблюдает международное право и уважает судебный суверенитет всех стран", — подчеркнул спикер посольства страны в Оттаве.

9 апреля Reuters сообщило, что Канадская служба разведки и безопасности (CSIS) выяснила, что агентурная сеть КНР вмешивалась в последние выборы в стране – в 2019 и 2021 годах.

6 июня FT писало, что США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия заявили, что Народно-освободительная армия Китая "агрессивно вербует" западных пилотов истребителей.

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