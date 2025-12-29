Китай "оточив" Тайвань у рамках найбільших навчань. Армія країни у підвищеній готовності – відео

Тайвань привів армію в стан підвищеної бойової готовності на тлі навчань Китаю з використанням літаків, дронів і артилерії

Тайвань підготував винищувачі до захисту (Фото: EPA / RITCHIE B. TONGO)

29 грудня Китай розпочав наймасштабніші військові навчання навколо Тайваню під назвою "Місія правосуддя 2025", спрямовані на демонстрацію спроможності відрізати острів від зовнішньої підтримки в разі військового конфлікту. Про це повідомляють Xinhua, Global times, Міноборони Тайваню.

Східне командування Народно-визвольної армії Китаю заявило, що розгорнуло війська, військові кораблі, винищувачі й артилерію для проведення навчань. У їхніх рамках армія імітує стрільбу й удари по наземних і морських цілях, а також відпрацьовує дії з блокади основних портів Тайваню. Крім того, ведеться розвідка дронами над Тайбеєм.

Читайте також WP: Росія допомагає Китаю готуватися до нападу на Тайвань

Навчання проходять на рекордній території, що охоплює сім зон. І ближче до самого острова, ніж попередні військові навчання.

Зони навчань Китаю (Ілюстрація: China Xinhua News)

У Міноборони Тайваню засудили дії Китаю і назвали їх "ірраціональною провокацією". Відомство виступило проти навчань, які "підривають регіональний мир".

Армія Тайваню перебуває в стані підвищеної готовності до захисту.

"У відповідь на сьогоднішню активність літаків і ВМС, Міноборони провело навчання швидкого реагування й уважно стежить за ситуацією. Спільні морські та повітряні операції за участю всіх служб і охорони берегів Тайваню залишаються в стані підвищеної готовності", – заявили в Міноборони.

Заходи у відповідь вплинули на пасажирські перевезення, планують скасувати 80 внутрішніх рейсів, повідомив заступник начальника Генштабу з розвідки Міноборони Тайваню Се Цзі Шен. Армія діє за принципом підготовки до найгіршого сценарію і враховує всі варіанти розвитку подій.

"Проведення навчань із бойовою стрільбою в районі Тайванської протоки... не тільки чинитиме на нас військовий тиск, а й може створити складніші проблеми й наслідки для міжнародного співтовариства і сусідніх країн", – заявив заступник начальника Генштабу.

У відповідь на сьогоднішнє #PLA авіаційної та військово-морської діяльності, авіація #ROCArmedForces провели навчання швидкого реагування та уважно стежили за ситуацією. Спільні морські та повітряні операції з усіма службами та Береговою охороною Тайваню залишаються у стані підвищеної готовності. #FullAwareness pic.twitter.com/urRlOh4cUL - 國防部 Міністерство національної оборони, РПЦ (Тайвань) 🇹🇼 (@MoNDefense) 29 грудня 2025 року

29 дек. 29 грудня командування Східного театру бойових дій НВАК направило оперативні групи бомбардувальників для патрулювання бойової готовності в далекому морі на схід від острова Тайвань. Навчання мають на меті відпрацювати можливості маневрових операцій у віддалених районах. pic.twitter.com/x50x9RFvWJ - China Xinhua News (@XHNews) 29 грудня 2025 року

Ми рішуче засуджуємо ірраціональні провокації КНР і виступаємо проти дій НВАК, які підривають регіональний мир.

Тривають навчання швидкого реагування, сили перебувають у підвищеній бойовій готовності, щоб захистити Китайську Республіку та захистити наш народ.#ROCArmedForces#PeaceThroughStrength pic.twitter.com/4s10nfLO6D - 國防部 Міністерство національної оборони, РПЦ (Тайвань) 🇹🇼 (@MoNDefense) 29 грудня 2025 року