Китай "окружил" Тайвань в рамках крупнейших учений. Армия страны в повышенной готовности – видео

Тайвань привел армию в состояние повышенной боевой готовности на фоне учений Китая с использованием самолетов, дронов и артиллерии

Тайвань подготовил истребители к защите (Фото: EPA / RITCHIE B. TONGO)

29 декабря Китай начал наиболее масштабные военные учения вокруг Тайваня под названием "Миссия правосудия 2025", направленные на демонстрацию способности отрезать остров от внешней поддержки в случае военного конфликта. Об этом сообщают Xinhua, Global times, Минобороны Тайваня.

Восточное командование Народно-освободительной армии Китая заявило, что развернуло войска, военные корабли, истребители и артиллерию для проведения учений. В их рамках армия имитирует стрельбу и удары по наземным и морским целям, а также отрабатывает действия по блокаде основных портов Тайваня. Кроме того, ведется разведка дронами над Тайбэем.

Учения проходят на рекордной территории, охватывающей семь зон. И ближе к самому острову, чем предыдущие военные учения.

Зоны учений Китая (Иллюстрация: China Xinhua News)

В Минобороны Тайваня осудили действия Китая и назвали их "иррациональной провокацией". Ведомство выступило против учений, которые "подрывают региональный мир".

Армия Тайваня находится в состоянии повышенной готовности к защите.

"В ответ на сегодняшнюю активность самолетов и ВМС, Минобороны провело обучение быстрому реагированию и внимательно следит за ситуацией. Совместные морские и воздушные операции с участием всех служб и охраны берегов Тайваня остаются в состоянии повышенной готовности", – заявили в Минобороны.

Ответные меры повлияли на пассажирские перевозки, планируется отмена 80 внутренних рейсов, сообщил заместитель начальника Генштаба по разведке Минобороны Тайваня Се Цзи Шэн. Армия действует по принципу подготовки к худшему сценарию и учитывает все варианты развития событий.

"Проведение учений с боевой стрельбой в районе Тайваньского пролива... не только окажет на нас военное давление, но и может создать более сложные проблемы и последствия для международного сообщества и соседних стран", – заявил замначальника Генштаба.

In response to today’s #PLA aircraft and naval activity, the #ROCArmedForces conducted Rapid Response Exercises and closely monitored the situation. Joint sea and air operations with all services and the Taiwan Coast Guard remain on high alert. #FullAwareness pic.twitter.com/urRlOh4cUL — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) December 29, 2025

On Dec. 29, the PLA Eastern Theater Command dispatched bomber task forces to conduct far-seas combat readiness patrols to the east of Taiwan Island. The drills intend to test capabilities of maneuver operations in remote areas. pic.twitter.com/x50x9RFvWJ — China Xinhua News (@XHNews) December 29, 2025

We strongly condemn the PRC’s irrational provocations and oppose the PLA’s actions that undermine regional peace.

Rapid Response Exercises are underway, with forces on high alert to defend the Republic of China and protect our people.#ROCArmedForces#PeaceThroughStrength pic.twitter.com/4s10nfLO6D — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) December 29, 2025