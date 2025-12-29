Китай "окружил" Тайвань в рамках крупнейших учений. Армия страны в повышенной готовности – видео
Тайвань подготовил истребители к защите (Фото: EPA / RITCHIE B. TONGO)

29 декабря Китай начал наиболее масштабные военные учения вокруг Тайваня под названием "Миссия правосудия 2025", направленные на демонстрацию способности отрезать остров от внешней поддержки в случае военного конфликта. Об этом сообщают Xinhua, Global times, Минобороны Тайваня

Восточное командование Народно-освободительной армии Китая заявило, что развернуло войска, военные корабли, истребители и артиллерию для проведения учений. В их рамках армия имитирует стрельбу и удары по наземным и морским целям, а также отрабатывает действия по блокаде основных портов Тайваня. Кроме того, ведется разведка дронами над Тайбэем.

Учения проходят на рекордной территории, охватывающей семь зон. И ближе к самому острову, чем предыдущие военные учения. 

Зоны учений Китая (Иллюстрация: China Xinhua News)

В Минобороны Тайваня осудили действия Китая и назвали их "иррациональной провокацией". Ведомство выступило против учений, которые "подрывают региональный мир". 

Армия Тайваня находится в состоянии повышенной готовности к защите.

"В ответ на сегодняшнюю активность самолетов и ВМС, Минобороны провело обучение быстрому реагированию и внимательно следит за ситуацией. Совместные морские и воздушные операции с участием всех служб и охраны берегов Тайваня остаются в состоянии повышенной готовности", – заявили в Минобороны. 

Ответные меры повлияли на пассажирские перевозки, планируется отмена 80 внутренних рейсов, сообщил заместитель начальника Генштаба по разведке Минобороны Тайваня Се Цзи Шэн. Армия действует по принципу подготовки к худшему сценарию и учитывает все варианты развития событий.

"Проведение учений с боевой стрельбой в районе Тайваньского пролива... не только окажет на нас военное давление, но и может создать более сложные проблемы и последствия для международного сообщества и соседних стран", – заявил замначальника Генштаба. 

  • 18 декабря правительство США одобрило продажу оружия Тайваню на $11,1 млрд. Это крупнейший пакет за все время. Островное государство получит ракетные системы HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты Javelin и TOW и другое оружие.
  • 21 декабря генсек НАТО заявил, что если Китай нападет на Тайвань, то Россия может синхронно атаковать Европу. 
