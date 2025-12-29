Китай "окружил" Тайвань в рамках крупнейших учений. Армия страны в повышенной готовности – видео
29 декабря Китай начал наиболее масштабные военные учения вокруг Тайваня под названием "Миссия правосудия 2025", направленные на демонстрацию способности отрезать остров от внешней поддержки в случае военного конфликта. Об этом сообщают Xinhua, Global times, Минобороны Тайваня.
Восточное командование Народно-освободительной армии Китая заявило, что развернуло войска, военные корабли, истребители и артиллерию для проведения учений. В их рамках армия имитирует стрельбу и удары по наземным и морским целям, а также отрабатывает действия по блокаде основных портов Тайваня. Кроме того, ведется разведка дронами над Тайбэем.
Учения проходят на рекордной территории, охватывающей семь зон. И ближе к самому острову, чем предыдущие военные учения.
В Минобороны Тайваня осудили действия Китая и назвали их "иррациональной провокацией". Ведомство выступило против учений, которые "подрывают региональный мир".
Армия Тайваня находится в состоянии повышенной готовности к защите.
"В ответ на сегодняшнюю активность самолетов и ВМС, Минобороны провело обучение быстрому реагированию и внимательно следит за ситуацией. Совместные морские и воздушные операции с участием всех служб и охраны берегов Тайваня остаются в состоянии повышенной готовности", – заявили в Минобороны.
Ответные меры повлияли на пассажирские перевозки, планируется отмена 80 внутренних рейсов, сообщил заместитель начальника Генштаба по разведке Минобороны Тайваня Се Цзи Шэн. Армия действует по принципу подготовки к худшему сценарию и учитывает все варианты развития событий.
"Проведение учений с боевой стрельбой в районе Тайваньского пролива... не только окажет на нас военное давление, но и может создать более сложные проблемы и последствия для международного сообщества и соседних стран", – заявил замначальника Генштаба.
In response to today’s #PLA aircraft and naval activity, the #ROCArmedForces conducted Rapid Response Exercises and closely monitored the situation. Joint sea and air operations with all services and the Taiwan Coast Guard remain on high alert. #FullAwareness pic.twitter.com/urRlOh4cUL— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) December 29, 2025
On Dec. 29, the PLA Eastern Theater Command dispatched bomber task forces to conduct far-seas combat readiness patrols to the east of Taiwan Island. The drills intend to test capabilities of maneuver operations in remote areas. pic.twitter.com/x50x9RFvWJ— China Xinhua News (@XHNews) December 29, 2025
We strongly condemn the PRC’s irrational provocations and oppose the PLA’s actions that undermine regional peace.— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) December 29, 2025
Rapid Response Exercises are underway, with forces on high alert to defend the Republic of China and protect our people.#ROCArmedForces#PeaceThroughStrength pic.twitter.com/4s10nfLO6D
- 18 декабря правительство США одобрило продажу оружия Тайваню на $11,1 млрд. Это крупнейший пакет за все время. Островное государство получит ракетные системы HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты Javelin и TOW и другое оружие.
- 21 декабря генсек НАТО заявил, что если Китай нападет на Тайвань, то Россия может синхронно атаковать Европу.
