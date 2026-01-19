Китай вперше спрямував військовий дрон у повітряний простір Тайваню

Тайвань (Ілюстративне фото: Ritchie B. Tongo / EPA)

Китай вперше спрямував військовий безпілотник у повітряний простір Тайваню, що підкреслює зусилля Пекіна щодо перевірки його обороноздатності. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на заяву тайванського Міністерства оборони.

За даними відомства, китайський розвідувальний безпілотник був у повітряному просторі острова Пратас близько чотирьох хвилин вранці в суботу, 17 січня.

Він розташований у південній частині Тайванської протоки, приблизно за 400 кілометрів від основного острова.

У Міноборони уточнили, що безпілотник пролетів поза зоною дії засобів протиповітряної оборони, додавши, що він залишив повітряний простір після того, як у міжнародних радіочастотах було передано попередження.

Журналісти нагадали, що у 2022 році Тайвань збив китайський цивільний дрон, який пролетів поблизу ще одного його морського форпосту, Кінмен.

Китайські військові заявили в соціальних мережах, що дрон проводив "законні та правомірні" навчання. Останній інцидент з безпілотником підкреслює зусилля Китаю щодо військового залякування Тайваню.

Тайбей відкидає претензії Пекіна на свою територію та активізував зусилля щодо посилення своєї оборони, щоб стримати будь-який напад.

18 грудня 2025 року уряд США схвалив продаж зброї Тайваню на $11,1 млрд. Це найбільший пакет за весь час. Острівна держава отримає ракетні системи HIMARS, гаубиці, протитанкові ракети Javelin і TOW та іншу зброю.

29 грудня Китай розпочав наймасштабніші військові навчання навколо Тайваню під назвою "Місія правосуддя 2025".