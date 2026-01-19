Китай впервые направил военный дрон в воздушное пространство Тайваня

Тайвань (Иллюстративное фото: Ritchie B. Tongo / EPA)

Китай впервые направил военный беспилотник в воздушное пространство Тайваня, что подчеркивает усилия Пекина по проверке его обороноспособности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление тайваньского Министерства обороны.

По данным ведомства, китайский разведывательный беспилотник находился в воздушном пространстве острова Пратас около четырех минут утром в субботу, 17 января.

Он расположен в южной части Тайваньского пролива, примерно в 400 километрах от основного острова.

В Минобороны уточнили, что беспилотник пролетел вне зоны действия средств противовоздушной обороны, добавив, что он покинул воздушное пространство после того, как по международным радиочастотам было передано предупреждение.

Журналисты напомнили, что в 2022 году Тайвань сбил китайский гражданский дрон, который пролетел вблизи еще одного его морского форпоста, Кинмэн.

Китайские военные заявили в социальных сетях, что дрон проводил "законные и правомерные" учения. Последний инцидент с беспилотником подчеркивает усилия Китая по военному запугиванию Тайваня.

Тайбэй отвергает претензии Пекина на свою территорию и активизировал усилия по усилению своей обороны, чтобы сдержать любое нападение.

18 декабря 2025 года правительство США одобрило продажу оружия Тайваню на $11,1 млрд. Это самый большой пакет за все время. Островное государство получит ракетные системы HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты Javelin и TOW и другое оружие.

29 декабря Китай начал самые масштабные военные учения вокруг Тайваня под названием "Миссия правосудия 2025".