Китай впервые направил военный дрон в воздушное пространство Тайваня
Китай впервые направил военный беспилотник в воздушное пространство Тайваня, что подчеркивает усилия Пекина по проверке его обороноспособности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление тайваньского Министерства обороны.
По данным ведомства, китайский разведывательный беспилотник находился в воздушном пространстве острова Пратас около четырех минут утром в субботу, 17 января.
Он расположен в южной части Тайваньского пролива, примерно в 400 километрах от основного острова.
В Минобороны уточнили, что беспилотник пролетел вне зоны действия средств противовоздушной обороны, добавив, что он покинул воздушное пространство после того, как по международным радиочастотам было передано предупреждение.
Журналисты напомнили, что в 2022 году Тайвань сбил китайский гражданский дрон, который пролетел вблизи еще одного его морского форпоста, Кинмэн.
Китайские военные заявили в социальных сетях, что дрон проводил "законные и правомерные" учения. Последний инцидент с беспилотником подчеркивает усилия Китая по военному запугиванию Тайваня.
Тайбэй отвергает претензии Пекина на свою территорию и активизировал усилия по усилению своей обороны, чтобы сдержать любое нападение.
- 18 декабря 2025 года правительство США одобрило продажу оружия Тайваню на $11,1 млрд. Это самый большой пакет за все время. Островное государство получит ракетные системы HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты Javelin и TOW и другое оружие.
- 29 декабря Китай начал самые масштабные военные учения вокруг Тайваня под названием "Миссия правосудия 2025".
