"Лінія Хрєніна". Лукашенко боїться вторгнення з Польщі, армія будує опорні пункти – Беларускі Гаюн

Під Брестом армія Білорусі разом із приданими цивільними будівельниками почала обладнання системи окопів, траншей та бліндажів, а також вогневих позицій. Про це пише OSINT-група Беларускі Гаюн.

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За оцінкою розслідувачів, біля села Саки у Жабінківському районі Брестської області будують "щонайменше опорний пункт, який може бути частиною укріпленого району".

Від окопів до міста Жабінкі – близько 5 км, до кордону з Польщею у бік Бреста – 28 км. До кордону з Україною – 47 км.

Гаюн пише, що залучені екскаватори та автокрани, планується використовувати протитанкові "зуби дракона" із залізобетону заввишки близько метра, автомобільні покришки, дошки, колоди, а також бетонні блоки.

У Білорусі "зуби дракона" виробляють щонайменше шість компаній, які постачають їх також до РФ, зазначили у групі.

"З чим пов'язано будівництво опорного пункту, достеменно невідомо. Зараз у районі не проходять навчання тероборони, ознак підготовки до проведення їх також не виявлено. Будь-які заходи бойової підготовки в районі також поки не анонсувалися", – пише білоруський ресурс Motolko.

Там зазначили, що це, можливо, підготовка режиму диктатора Олександра Лукашенка, союзника Росії з геноцидної війни проти України, до оборони "від потенційної зовнішньої військової агресії".

В Motolko припустили, що від місцевої влади нібито "зажадали споруджувати укріплені райони та опорні пункти на найнебезпечніших напрямках": йдеться про західні та південні регіони Білорусі, що межують з країнами НАТО та Україною.

Раніше повідомлялося про будівництво укріпленого району біля селища Калініне на Гомельщині (20 км від України).

Місцеві ЗМІ вже назвали можливу систему таких опорних пунктів та укріпрайонів "лінією Хрєніна" – на прізвище глави Міноборони Білорусі Віктора Хрєніна.

22 лютого 2022 року Хрєнін, як пише WP, у телефонній розмові дав "слово офіцера" українському колезі Олексію Резнікову, що війська РФ не зайдуть з Білорусі, а через два дні після початку вторгнення знову зателефонував і передав вимогу міністра оборони РФ Сергія Шойгу про капітуляцію України.

8 листопада британська розвідка повідомила, що росіяни встановлюють "зуби дракона" на оборонних рубежах навколо Маріуполя.

11 травня 2023 року білоруське ЗМІ Флагшток заявило, що в країні масово встановлюють системи оповіщення про повітряну тривогу у прикордонних з Україною населених пунктах.

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