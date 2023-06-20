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"Линия Хренина". Лукашенко боится вторжения из Польши, армия строит опорные пункты – Гаюн

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 14:56
Виктор Хренин (фото - МО РБ)

Под Брестом армия Беларуси вместе с придаными гражданскими строителями начала оборудовать системы окопов, траншей и блиндажей, а также огневые позиции. Об этом пишет OSINT-группа Беларускі Гаюн.

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По оценке расследователей, около деревни Саки в Жабинковском районе Брестской области строят "как минимум опорный пункт, который может быть частью укрепленного района".

От окопов до города Жабинки – около 5 км, до границы с Польшей в сторону Бреста — 28 км. До границы с Украиной — 47 км.

Нажмите на карту выше, чтобы увеличить ее (иллюстрация: Беларускі Гаюн)

Гаюн пишет, что задействованы экскаваторы и автокраны, планируется использовать противотанковые "зубы дракона" из железобетона высотой около метра, автомобильные покрышки, доски, бревна, а также бетонные блоки.

В Беларуси "зубы дракона" производят минимум шесть компаний, которые поставляют их также в РФ, отметили в группе.

"С чем связано строительство опорного пункта, точно неизвестно. Сейчас в районе не проходят учения теробороны, признаков подготовки к проведению их также не выявлено. Каких-либо мероприятий боевой подготовки в районе также пока не анонсировалось", – пишет беларуский ресурс Motolko.

Там отметили, что это, возможно, подготовка режима диктатора Александра Лукашенко, союзника России по геноцидной войне против Украины, к обороне "от потенциальной внешней военной агрессии".

В Motolko предположили, что от местных властей якобы "потребовали сооружать укрепленные районы и опорные пункты на самых опасных направлениях": речь о западных и южных регионах Беларуси, граничащих со странами НАТО и Украиной.

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Ранее сообщалось о строительстве укрепленного района возле поселка Калинино в Гомельской районе (20 км от Украины).

Местные СМИ уже назвали возможную систему таких опорных пунктов и укрепрайонов "линией Хренина" — по фамилии главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина.

  • 22 февраля 2022 года Хренин, как пишет WP, в телефонном разговоре дал "слово офицера" украинскому коллеге Алексею Резникову, что войска РФ не зайдут из Беларуси, а через два дня после начала вторжения снова позвонил и передал требование министра обороны РФ Сергея Шойгу о капитуляции Украины.
  • 8 ноября британская разведка сообщила, что россияне устанавливают "зубы дракона" на оборонных рубежах вокруг Мариуполя.
  • 11 мая 2023 года беларуское СМИ Флагшток заявило, что в стране массово устанавливают системы оповещения о воздушной тревоге в приграничных с Украиной населенных пунктах.

Смотрите видео: Лукашенковские пограничники решили заманить украинцев борщом. ГПСУ ответила

Евгений Пилипенко
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беларусьугрозаалександр лукашенкоВиктор Хренин
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