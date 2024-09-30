Ліванські війська відступили від кордону на тлі загрози наземного наступу Ізраїлю – Reuters

Ліванські війська відступили з позицій уздовж південного кордону Лівану з Ізраїлем приблизно на п'ять км, повідомила Reuters

Кордон Ізраїлю та Лівану (Фото: Atef Safadi/EPA)

Ліванські війська відступили від кордону з Ізраїлем пізно ввечері у понеділок, 30 вересня, на тлі загрози наземного наступу. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

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Так, представник Сполучених Штатів, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що розташування ізраїльських військ свідчить про те, що наземне вторгнення, ймовірно, неминуче.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що наступний етап війни проти Хезболли розпочнеться незабаром, і підтримує мету повернути додому жителів півночі країни.

Ліванські війська відступили з позицій уздовж південного кордону Лівану з Ізраїлем приблизно на п'ять кілометрів на північ, повідомив Reuters співрозмовник у ліванських службах безпеки.

Водночас речник ліванської армії не підтвердив і не спростував переміщення сил.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

"Після оцінки ситуації райони Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі на півночі Ізраїлю були оголошені закритою військовою зоною", – йдеться у повідомленні.

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