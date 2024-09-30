Ливанские войска отступили от границы на фоне угрозы наземного вторжения Израиля – Reuters

Ливанские войска отступили с позиций вдоль южной границы Ливана с Израилем примерно на пять км, сообщило Reuters

Граница Израиля и Ливана (Фото: Atef Safadi/EPA)

Ливанские войска отступили от границы с Израилем поздним вечером в понедельник, 30 сентября, на фоне угрозы наземного наступления. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Так, пожелавший остаться анонимным представитель Соединенных Штатов сообщил, что расположение израильских войск свидетельствует о том, что наземное вторжение, вероятно, неизбежно.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что следующий этап войны против Хезболлы начнется в скором времени и поддерживает цель вернуть домой жителей севера страны.

Ливанские войска отступили с позиций вдоль южной границы Ливана с Израилем примерно на пять километров к северу, сообщил Reuters собеседник в ливанских службах безопасности.

В то же время пресс-секретарь ливанской армии не подтвердил и не опроверг перемещения сил.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной район вокруг трех населенных пунктов на границе с Ливаном.

"После оценки ситуации районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной", – говорится в сообщении.

Читайте также: США перебросили к Ближнему Востоку дополнительные силы для защиты Израиля – Кирби