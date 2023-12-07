Мадуро наказав включити території сусідньої Гаяни до офіційних мап Венесуели

Ніколас Мадуро (Фото - EPA RAYNER PENAR)

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився створити у складі держави новий штат Гаяна-Ессекібо з територій сусідньої Гаяни та переробити офіційні мапи. Про це повідомляє CNN.

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У виступі перед членами парламенту Венесуели Мадуро показав "нову мапу" країни, до якої входять "спірні території", і заявив, що всім мешканцям "нового регіону" буде надано громадянство Венесуели. За його словами, така мапа відтепер розміщуватиметься у всіх школах та громадських будівлях.

Мадуро також підписав "президентський указ" про створення "Вищої комісії з оборони штату Гаяна-Ессекібо".

Влада Гаяни назвала дії Венесуели "кроком до анексії" та "екзистенційною загрозою".

Президент Гаяни Ірфаан Алі сказав, що Гаяна взаємодіє в галузі оборони з міжнародними союзниками, включно зі США, і підкреслив "ретельно продуманий пакт про співпрацю" між двома країнами.

Він також повідомив про розмову з президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілва, який запевнив його, що Бразилія твердо підтримує Гаяну і не схвалює "нерозважливу поведінку" Венесуели.

Бразилія останніми днями посилила війська вздовж свого кордону з регіоном Ессекібо, повідомило раніше Міністерство оборони країни.

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон продовжує добиватися "мирного вирішення прикордонної суперечки між Венесуелою та Гаяною".

6 грудня повідомлялося, що Мадуро оголосив, що за результатами проведеного у Венесуелі референдуму до складу країни включено "спірні" території сусідньої Гаяни. Мадуро закликав парламент ухвалити закон про "захист спірної території", а також доручив відомствам, які займаються виданням ліцензій на видобуток нафти та газу, створити представництва на території Гаяни-Ессекібо. Компаніям, які вже працюють у регіоні, диктатор дав три місяці на згортання справ.

Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці та давнім партнером Росії. У 2008 році РФ та Венесуела підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього Венесуела купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.

ДОВІДКА Регіон, який Венесуела оголосила "спірним", має площу 160 000 кв. км і становить приблизно дві третини від території Гаяни. Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти та газу. Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії) у 1899 році Третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може тривати кілька років, суд вжив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити жодних дій, які оскаржуватимуть контроль Гаяни над цією територією. Регіон, який Венесуела оголосила "спірним", має площу 160 000 кв. км і становить приблизно дві третини від території Гаяни. Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти та газу. Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії) у 1899 році Третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може тривати кілька років, суд вжив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити жодних дій, які оскаржуватимуть контроль Гаяни над цією територією.

24 лютого 2021 року Венесуела оголосила персоною нон грата пані посла Європейського Союзу в цій країні Ізабель Брільханте Педроса.

19 жовтня 2023 року режим Мадуро пообіцяв провести демократичні вибори у другій половині 2024 року в обмін на пом'якшення санкцій США.

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