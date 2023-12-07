Мадуро наказав включити території сусідньої Гаяни до офіційних мап Венесуели
Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився створити у складі держави новий штат Гаяна-Ессекібо з територій сусідньої Гаяни та переробити офіційні мапи. Про це повідомляє CNN.
У виступі перед членами парламенту Венесуели Мадуро показав "нову мапу" країни, до якої входять "спірні території", і заявив, що всім мешканцям "нового регіону" буде надано громадянство Венесуели. За його словами, така мапа відтепер розміщуватиметься у всіх школах та громадських будівлях.
Мадуро також підписав "президентський указ" про створення "Вищої комісії з оборони штату Гаяна-Ессекібо".
Влада Гаяни назвала дії Венесуели "кроком до анексії" та "екзистенційною загрозою".
Президент Гаяни Ірфаан Алі сказав, що Гаяна взаємодіє в галузі оборони з міжнародними союзниками, включно зі США, і підкреслив "ретельно продуманий пакт про співпрацю" між двома країнами.
Він також повідомив про розмову з президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілва, який запевнив його, що Бразилія твердо підтримує Гаяну і не схвалює "нерозважливу поведінку" Венесуели.
Бразилія останніми днями посилила війська вздовж свого кордону з регіоном Ессекібо, повідомило раніше Міністерство оборони країни.
Представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон продовжує добиватися "мирного вирішення прикордонної суперечки між Венесуелою та Гаяною".
6 грудня повідомлялося, що Мадуро оголосив, що за результатами проведеного у Венесуелі референдуму до складу країни включено "спірні" території сусідньої Гаяни. Мадуро закликав парламент ухвалити закон про "захист спірної території", а також доручив відомствам, які займаються виданням ліцензій на видобуток нафти та газу, створити представництва на території Гаяни-Ессекібо. Компаніям, які вже працюють у регіоні, диктатор дав три місяці на згортання справ.
Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці та давнім партнером Росії. У 2008 році РФ та Венесуела підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього Венесуела купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.
- 24 лютого 2021 року Венесуела оголосила персоною нон грата пані посла Європейського Союзу в цій країні Ізабель Брільханте Педроса.
- 19 жовтня 2023 року режим Мадуро пообіцяв провести демократичні вибори у другій половині 2024 року в обмін на пом'якшення санкцій США.
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