Мадуро приказал включить территории соседней Гайаны в официальные карты Венесуэлы

Николас Мадуро (Фото - EPA RAYNER PENAR)

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро распорядился создать в составе государства новый штат Гайана-Эссекибо из территорий соседней Гайаны и переделать официальные карты. Об этом сообщает CNN.

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В выступлении перед членами парламента Венесуэлы Мадуро показал "новую карту" страны, в которую включены "спорные территории", и заявил, что всем жителям "нового региона" будет предоставлено гражданство Венесуэлы. По его словам, такая карта отныне будет размещаться во всех школах и общественных зданиях.

Мадуро также подписал "президентский указ" о создании "Высшей комиссии по обороне штата Гайана-Эссекибо".

Власти Гайаны назвали действия Венесуэлы "шагом к аннексии" и "экзистенциальной угрозой".

Президент Гайаны Ирфаан Али сказал, что Гайана взаимодействует в сфере обороны с международными союзниками, в частности США, и подчеркнул "тщательно продуманный пакт о сотрудничестве" между двумя странами.

Он также сообщил о разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силва, который заверил его, что Бразилия твердо поддерживает Гайану и не одобряет "безрассудного поведения" Венесуэлы.

Бразилия в последние дни усилила войска вдоль своей границы с регионом Эссекибо, сообщило ранее Министерство обороны страны.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон продолжает добиваться "мирного решения пограничного спора между Венесуэлой и Гайаной".

6 декабря сообщалось, что Мадуро объявил, что по результатам проведенного в Венесуэле референдума в состав страны включены "спорные" территории соседней Гайаны. Мадуро призвал парламент принять закон о "защите спорной территории", а также поручил ведомствам, занимающимся выдачей лицензий на добычу нефти и газа, создать представительства на территории Гайаны-Эссекибо. Компаниям, которые уже работают в регионе, диктатор дал три месяца на сворачивание дел.

Венесуэла является самой большой по объемам добычи нефти страной в Латинской Америке и давним партнером России. В 2008 года РФ и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. Еще до этого Венесуэла покупала российское оружие, в том числе самолеты и ракеты.

СПРАВКА Регион, который Венесуэла объявила "спорным", имеет площадь 160 000 кв. км и составляет примерно две трети от территории Гайаны. Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию после открытия там значительных запасов нефти и газа. Территория Гайана-Эссекибо была признана принадлежащей Гайане (в те годы – колония Великобритании) в 1899 году Третейским судом в Париже. Правительство Мадуро заявляет, что это решение суда якобы нарушило права Венесуэлы. Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы он подтвердил решение от 1899 года. Суд признал свою юрисдикцию по этому вопросу. До его рассмотрения, которое может длиться несколько лет, суд принял обеспечительные меры, в частности постановил, что Венесуэла не должна предпринимать никаких действий, оспаривающих контроль Гайаны над этой территорией. Регион, который Венесуэла объявила "спорным", имеет площадь 160 000 кв. км и составляет примерно две трети от территории Гайаны. Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию после открытия там значительных запасов нефти и газа. Территория Гайана-Эссекибо была признана принадлежащей Гайане (в те годы – колония Великобритании) в 1899 году Третейским судом в Париже. Правительство Мадуро заявляет, что это решение суда якобы нарушило права Венесуэлы. Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы он подтвердил решение от 1899 года. Суд признал свою юрисдикцию по этому вопросу. До его рассмотрения, которое может длиться несколько лет, суд принял обеспечительные меры, в частности постановил, что Венесуэла не должна предпринимать никаких действий, оспаривающих контроль Гайаны над этой территорией.

24 февраля 2021 года Венесуэла объявила персоной нон грата посла Европейского Союза в этой стране Изабель Брильханте Педроса.

19 октября 2023 года режим Мадуро пообещал провести демократические выборы во второй половине 2024 года в обмен на смягчение санкций США.

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