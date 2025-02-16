Мадуро пропонує реформу конституції, щоб змінити політику Венесуели

Якщо дві третини законодавців схвалять реформу, то наступним кроком стане публічне обговорення протягом 30 днів

Ніколас Мадуро (Фото: Rayner Pena R/EPA)

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро запропонував реформувати конституцію країни, назвавши цей крок спробою змінити територіальні поділи та диверсифікувати економіку. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Мадуро, який керує Венесуелою 12 років, стверджує, що це спроба побудувати демократичну державну систему.

"Це спроба побудувати нову демократичну державну систему, що включає комунальну, соціальну та народну владу", – сказав диктатор, виступаючи перед урядом.

Він додав, що Венесуела повинна просунутися ще далі в побудові нової диверсифікованої економіки.

Пропозиція Мадуро включає територіальні підрозділи, відомі як комуни, потенційно змінюючи регіональну політику, зводячи до мінімуму муніципалітети та штати. Деякі оглядачі вважають це способом подальшої консолідації влади після того, як венесуельська опозиція звинуватила його у фальсифікації липневих президентських виборів.

Якщо дві третини законодавців схвалять реформу, то наступним кроком стане публічне обговорення протягом 30 днів, зазначили журналісти.

Bloomberg пише, що попередня спроба покійного Уго Чавеса змінити конституцію 1999 року не змогла набрати достатньої кількості голосів на референдумі 2007 року.

10 січня 2025 року стало відомо, що США збільшили винагороду до $25 млн за інформацію, яка допоможе арештувати Мадуро.

19 січня Axios писало, що адміністрація Трампа хоче, щоб Мадуро залишив пост глави Венесуели.