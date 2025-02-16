Мадуро предлагает реформу конституции, чтобы изменить политику Венесуэлы
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро предложил реформировать конституцию страны, назвав этот шаг попыткой изменить территориальные разделения и диверсифицировать экономику. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Мадуро, управляющий Венесуэлой 12 лет, утверждает, что это попытка построить демократическую государственную систему.
"Это попытка построить новую демократическую государственную систему, включающую коммунальную, социальную и народную власть", – сказал диктатор, выступая перед правительством.
Он добавил, что Венесуэла должна продвинуться еще дальше в построении новой диверсифицированной экономики.
Предложение Мадуро включает в себя территориальные подразделения, известные как коммуны, потенциально меняя региональную политику, сводя к минимуму муниципалитеты и штаты. Некоторые обозреватели считают это способом дальнейшей консолидации власти после того, как венесуэльская оппозиция обвинила его в фальсификации июльских президентских выборов.
Если две трети законодателей одобрят реформу, следующим шагом станет публичное обсуждение в течение 30 дней, отметили журналисты.
Bloomberg пишет, что предыдущая попытка покойного Уго Чавеса изменить конституцию 1999 года не смогла набрать достаточное количество голосов на референдуме 2007 года.
- 10 января 2025 года стало известно, что США увеличили вознаграждение до $25 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.
- 19 января Axios писало, что администрация Трампа хочет, чтобы Мадуро покинул пост главы Венесуэлы.