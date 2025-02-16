Мадуро предлагает реформу конституции, чтобы изменить политику Венесуэлы

Если две трети законодателей одобрят реформу, следующим шагом станет публичное обсуждение в течение 30 дней

Николас Мадуро (Фото: Rayner Pena R/EPA)

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро предложил реформировать конституцию страны, назвав этот шаг попыткой изменить территориальные разделения и диверсифицировать экономику. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Мадуро, управляющий Венесуэлой 12 лет, утверждает, что это попытка построить демократическую государственную систему.

"Это попытка построить новую демократическую государственную систему, включающую коммунальную, социальную и народную власть", – сказал диктатор, выступая перед правительством.

Он добавил, что Венесуэла должна продвинуться еще дальше в построении новой диверсифицированной экономики.

Предложение Мадуро включает в себя территориальные подразделения, известные как коммуны, потенциально меняя региональную политику, сводя к минимуму муниципалитеты и штаты. Некоторые обозреватели считают это способом дальнейшей консолидации власти после того, как венесуэльская оппозиция обвинила его в фальсификации июльских президентских выборов.

Если две трети законодателей одобрят реформу, следующим шагом станет публичное обсуждение в течение 30 дней, отметили журналисты.

Bloomberg пишет, что предыдущая попытка покойного Уго Чавеса изменить конституцию 1999 года не смогла набрать достаточное количество голосов на референдуме 2007 года.

10 января 2025 года стало известно, что США увеличили вознаграждение до $25 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.

19 января Axios писало, что администрация Трампа хочет, чтобы Мадуро покинул пост главы Венесуэлы.