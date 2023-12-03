Макрон не вірить у реалістичність планів Ізраїлю розгромити ХАМАС: Знадобиться десять років
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Ізраїлю варто уточнити ціль війни проти ХАМАС, бо на повну ліквідація цього палестинського бойового угруповання знадобиться десятиліття, пише Reuters.
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"Ми перебуваємо в моменті, коли ізраїльська влада повинна точніше визначити свої цілі та свою кінцеву мету: повне знищення ХАМАС — хтось думає, що це можливо? Якщо це так, то війна триватиме 10 років", – сказав Макрон на пресконференції в суботу.
Макрон додав, що "для Ізраїлю не буде тривалої безпеки в регіоні, якщо вона досягається ціною палестинських життів".
Коментарі Макрона пов'язані з закінченням перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.
- 11 листопада ГУР Міноборони опублікувало фото та відео з евакуйованими із сектору Гази громадянами, які вже прибули до Молдови з Єгипту й повертаються до України.
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