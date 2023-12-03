Макрон не верит в реалистичность планов Израиля разгромить ХАМАС: Понадобится десять лет

Президент Франции посоветовал Израилю пересмотреть свои цели в войне с ХАМАС

Эмманюель Макрон (Фото: EPA / ALI HAIDER)

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Израилю следует уточнить цель войны против ХАМАС, потому что на полную ликвидацию этой палестинской боевой группировки понадобится десятилетие, пишет Reuters.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Мы находимся в моменте, когда израильские власти должны точнее определить свои цели и свою конечную цель: полное уничтожение ХАМАС – кто-то думает, что это возможно? Если это так, то война будет длиться 10 лет", — сказал Макрон на пресс-конференции в субботу.

Макрон добавил, что "для Израиля безопасность в регионе не будет продолжительной, если она достигается ценой палестинских жизней".

Комментарии Макрона связаны с окончанием перемирия между Израилем и ХАМАСом.

11 ноября ГУР Минобороны опубликовало фото и видео с эвакуированными из сектора Газа гражданами, которые уже прибыли в Молдову из Египта и возвращаются в Украину.

24 ноября представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для LIGA.net заявил, что по состоянию на 24 ноября из сектора Газа в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти 259 человек.

Читайте также: Глава Пентагона предостерег Израиль: Тактическая победа может обернуться стратегическим поражением