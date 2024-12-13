Макрон призначив нового прем'єра Франції – ним став лідер центристів Франсуа Байру

Франсуа Байру (Фото: Caroline Blumberg/EPA)

У п’ятницю, 13 грудня, президент Франції Емманюель Макрон призначив нового прем’єр-міністра країни. Про це повідомив Єлисейський палац.

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У повідомленні адміністрації французького президента йдеться, що прем’єром країни став 73-річний центрист Франсуа Байру. Йому Макрон доручив сформувати новий уряд.

Американський канал CNN пише, що Єлисейський палац оголосив про призначення через тиждень після того, як колишній прем'єр Мішель Барньє отримав вотум недовіри, що змусило його подати у відставку.

Тепер Байру повинен сформувати уряд і спробувати ухвалити бюджет у парламенті, де Макрон стикається з явною опозицією як з боку лівого, так і ультраправого блоків.

France24 зазначає, що Байру доведеться досягти консенсусу щодо найкращого способу подолання дефіциту бюджету Франції, який становить 6,1% – порівняно з 5,5% минулого року – та перевищує прогноз у 4,4% на кінець 2024 року.

Призначення Байру відбулося після того, як Макрон провів дводенні зустрічі з лідерами партій, щоб узгодити кандидата, який зможе подолати розбіжності та ухвалити бюджет на 2025 рік.

Байру тричі балотувався на пост президента – у 2002, 2007 та 2012 роках. Він є засновником центристської політичної партії Демократичний рух і мером міста По. У 2017 році він протягом місяця обіймав посаду міністра юстиції.

4 грудня парламент Франції виніс вотум недовіри уряду Барньє. Це рішення підтримав 331 законодавець із 574.

5 грудня Барньє подав заяву про відставку свого уряду Макрону, той її прийняв.