Макрон назначил нового премьера Франции – им стал лидер центристов Франсуа Байру

Франсуа Байру (Фото: Caroline Blumberg/EPA)

В пятницу, 13 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Об этом сообщил Елисейский дворец.

В сообщении администрации французского президента говорится, что премьером страны стал 73-летний центрист Франсуа Байру. Ему Макрон поручил сформировать новое правительство.

Американский канал CNN пишет, что Елисейский дворец объявил о назначении спустя неделю после того, как бывший премьер Мишель Барнье получил вотум недоверия, что заставило его подать в отставку.

Теперь Байру должно сформировать правительство и попытаться принять бюджет в парламенте, где Макрон сталкивается с явной оппозицией как со стороны левого, так и ультраправого блоков.

France24 отмечает, что Байру придется достичь консенсуса по поводу наилучшего способа преодоления дефицита бюджета Франции, который составляет 6,1% – по сравнению с 5,5% в прошлом году – и превышает прогноз в 4,4% на конец 2024 года.

Назначение Байру состоялось после того, как Макрон провел двухдневные встречи с лидерами партий, чтобы согласовать кандидата, который сможет преодолеть разногласия и принять бюджет на 2025 год.

Байру трижды баллотировался на пост президента – в 2002, 2007 и 2012 годах. Он является основателем центристской политической партии Демократическое движение и мэром города По. В 2017 году он в течение месяца занимал должность министра юстиции.

4 декабря парламент Франции вынес вотум недоверия правительству Барнье. Это решение поддержал 331 законодатель из 574.

5 декабря Барнье подал заявление об отставке своего правительства Макрону, который его принял.