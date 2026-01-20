Макрон у Давосі заявив про "зсув до світу без правил"
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Світ переживає відхід від правил і міжнародного права, заявив президент Франції Емманюель Макрон на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Його слова наводить агентство Reuters.
"Це зсув до світу без правил, де міжнародне право топчуть і де єдиний закон, який, здається, має значення, – це закон найсильнішого", – сказав французький президент.
Він додав, що "імперські амбіції" знову виринають на поверхню. Водночас Макрон не уточнив, кого мав на увазі.
- Заява Макрона пролунала на тлі бажання Трампа взяти під контроль Гренландію, самоврядний острів у складі Данії, яка є членом НАТО.
- 8 січня 2026 року французький президент розкритикував адміністрацію Трампа за ігнорування глобального порядку, заснованого на правилах, після повалення Мадуро й посягань на Гренландію.
