Макрон заявив, що США "відвертаються" від деяких союзників

Емманюель Макрон (Фото: Michel Euler/EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував адміністрацію президента США Дональда Трампа за ігнорування глобального порядку, заснованого на правилах, після повалення диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро та посягань на Гренландію. Його слова наводить газета Politico.

"Сполучені Штати – це усталена держава, яка поступово відвертається від деяких своїх союзників і звільняється від міжнародних правил, які вона раніше просувала", – заявив Макрон у своєму щорічному виступі з питань зовнішньої політики.

У своїй промові французький президент згадав світові держави, які прагнуть розділити світ на сфери впливу, де США домінують у Західній півкулі.

"Ми розвиваємося у світі великих держав, де існує реальна спокуса розділити світ. Те, що відбувалося в останні кілька місяців, а іноді й останні кілька днів, не применшує цієї оцінки" – додав Макрон.

Спочатку президента Франції розкритикували за м’яку реакцію на повалення Мадуро. Він написав, що Венесуела "може тільки радіти" з його відходу, не згадавши, чи порушив цей метод міжнародне право.

У своїй промові у четвер Макрон звинуватив США у порушенні правил торгівлі та "деяких елементів безпеки".

Французький президент не згадав саме Венесуелу чи Гренландію, хоча обидві країни є головними проблемами для Парижа, який допомагає виробити європейську відповідь на погрози Трампа на адресу самоврядної данської території.