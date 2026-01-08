Макрон заявил, что США "отворачиваются" от некоторых союзников

Эмманюэль Макрон (Фото: Michel Euler/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за игнорирование глобального порядка, основанного на правилах, после свержения диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и посягательств на Гренландию. Его слова приводит газета Politico.

"Соединенные Штаты – это устоявшееся государство, которое постепенно отворачивается от некоторых своих союзников и освобождается от международных правил, которые оно ранее продвигало", – заявил Макрон в своем ежегодном выступлении по вопросам внешней политики.

В своей речи французский президент упомянул мировые державы, которые стремятся разделить мир на сферы влияния, где США доминируют в Западном полушарии.

"Мы развиваемся в мире больших государств, где существует реальный соблазн разделить мир. То, что происходило в последние несколько месяцев, а иногда и последние несколько дней, не умаляет этой оценки" – добавил Макрон.

Сначала президента Франции раскритиковали за мягкую реакцию на свержение Мадуро. Он написал, что Венесуэла "может только радоваться" его уходу, не упомянув, нарушил ли этот метод международное право.

В своей речи в четверг Макрон обвинил США в нарушении правил торговли и "некоторых элементов безопасности".

Французский президент не упомянул именно Венесуэлу или Гренландию, хотя обе страны являются главными проблемами для Парижа, который помогает выработать европейский ответ на угрозы Трампа в адрес самоуправляемой датской территории.