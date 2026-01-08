Макрон заявил, что США "отворачиваются" от некоторых союзников
Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за игнорирование глобального порядка, основанного на правилах, после свержения диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и посягательств на Гренландию. Его слова приводит газета Politico.
"Соединенные Штаты – это устоявшееся государство, которое постепенно отворачивается от некоторых своих союзников и освобождается от международных правил, которые оно ранее продвигало", – заявил Макрон в своем ежегодном выступлении по вопросам внешней политики.
В своей речи французский президент упомянул мировые державы, которые стремятся разделить мир на сферы влияния, где США доминируют в Западном полушарии.
"Мы развиваемся в мире больших государств, где существует реальный соблазн разделить мир. То, что происходило в последние несколько месяцев, а иногда и последние несколько дней, не умаляет этой оценки" – добавил Макрон.
Сначала президента Франции раскритиковали за мягкую реакцию на свержение Мадуро. Он написал, что Венесуэла "может только радоваться" его уходу, не упомянув, нарушил ли этот метод международное право.
В своей речи в четверг Макрон обвинил США в нарушении правил торговли и "некоторых элементов безопасности".
Французский президент не упомянул именно Венесуэлу или Гренландию, хотя обе страны являются главными проблемами для Парижа, который помогает выработать европейский ответ на угрозы Трампа в адрес самоуправляемой датской территории.
- 5 декабря 2025 года сообщалось, что в обновленной стратегии главным интересом в Европе Вашингтон считает прекращение боевых действий в войне России против Украины. При этом РФ в ней не называется агрессором.
- В разборе Bloomberg говорится, что новая стратегия Трампа критикует союзников, а не врагов США. В частности, в ней не упоминается о КНДР и Венесуэле.
