Мерц считает, что новая стратегия нацбезопасности США имеет "неприемлемые" для Европы пункты

Канцлер Германии заявил, что его не удивила американская стратегия "по сути"

Фридрих Мерц (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что некоторые части стратегии национальной безопасности США "неприемлемы" с европейской точки зрения. Такое мнение он высказал, выступая во время визита на землю Рейнланд-Пфальц, передает британская газета The Guardian.

Мерц сказал, что его не удивила стратегия "по сути", связав ее с мюнхенской речью вице-президента США Джей Ди Вэнса в начале этого года.

"Что-то понятно, что-то можно объяснить, что-то неприемлемо для нас с точки зрения Европы", – сказал немецкий канцлер.

Мерц акцентировал, что "американцам нет нужды стремиться спасать демократию в Европе".

Но он сказал, что документ подтверждает его мнение о том, что Европейский Союз должен "стать гораздо более независимым от США с точки зрения политики безопасности".

Политик также предположил, что президент США Дональд Трамп может посетить Германию в 2026 году и приглашение будет принято "с большим энтузиазмом", но дата еще не определена.