Мерц считает, что новая стратегия нацбезопасности США имеет "неприемлемые" для Европы пункты
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что некоторые части стратегии национальной безопасности США "неприемлемы" с европейской точки зрения. Такое мнение он высказал, выступая во время визита на землю Рейнланд-Пфальц, передает британская газета The Guardian.
Мерц сказал, что его не удивила стратегия "по сути", связав ее с мюнхенской речью вице-президента США Джей Ди Вэнса в начале этого года.
"Что-то понятно, что-то можно объяснить, что-то неприемлемо для нас с точки зрения Европы", – сказал немецкий канцлер.
Мерц акцентировал, что "американцам нет нужды стремиться спасать демократию в Европе".
Но он сказал, что документ подтверждает его мнение о том, что Европейский Союз должен "стать гораздо более независимым от США с точки зрения политики безопасности".
Политик также предположил, что президент США Дональд Трамп может посетить Германию в 2026 году и приглашение будет принято "с большим энтузиазмом", но дата еще не определена.
- 5 декабря сообщалось, что в обновленной стратегии главным интересом в Европе Вашингтон считает прекращение боевых действий в войне России против Украины. При этом РФ в ней не называется агрессором.
- В разборе Bloomberg говорится, что новая стратегия Трампа критикует союзников, а не врагов США. В частности, в ней не упоминается о КНДР и Венесуэле.
