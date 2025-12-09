Мерц вважає, що нова стратегія нацбезпеки США має "неприйнятні" для Європи пункти

Канцлер Німеччини заявив, що його не здивувала американська стратегія "по суті"

Фрідріх Мерц (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що деякі частини стратегії національної безпеки США "неприйнятні" з європейського погляду. Таку думку він висловив, виступаючи під час візиту до землі Рейнланд-Пфальц, передає британська газета The Guardian.

Мерц сказав, що його не здивувала стратегія "по суті", пов’язавши її з мюнхенською промовою віцепрезидента США Джей Ді Венса на початку цього року.

"Щось зрозуміло, щось можна пояснити, щось неприйнятне для нас із погляду Європи", – сказав німецький канцлер.

Мерц акцентував, що "американцям немає потреби прагнути рятувати демократію в Європі".

Але він сказав, що документ підтверджує його думку про те, що Європейський Союз має "стати набагато більш незалежним від США з погляду політики безпеки".

Політик також припустив, що президент США Дональд Трамп може відвідати Німеччину у 2026 році і запрошення буде прийнято "з великим ентузіазмом", але дата ще не визначена.