Макрон в Давосе заявил о "сдвиге к миру без правил"
Эммануэль Макрон (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Мир переживает отход от правил и международного права, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова приводит агентство Reuters.

"Это сдвиг к миру без правил, где международное право топчут и где единственный закон, который, кажется, имеет значение, – это закон сильнейшего", – сказал французский президент.

Он добавил, что "имперские амбиции" снова выныривают на поверхность. При этом Макрон не уточнил, кого имел в виду.

  • Заявление Макрона прозвучало на фоне желания Трампа взять под контроль Гренландию, самоуправляемый остров в составе Дании, которая является членом НАТО.
  • 8 января 2026 года французский президент раскритиковал администрацию Трампа за игнорирование глобального порядка, основанного на правилах, после свержения Мадуро и посягательств на Гренландию.
