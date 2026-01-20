Макрон в Давосе заявил о "сдвиге к миру без правил"

Французский президент считает, что "имперские амбиции" снова выныривают на поверхность

Эммануэль Макрон (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Мир переживает отход от правил и международного права, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова приводит агентство Reuters.

"Это сдвиг к миру без правил, где международное право топчут и где единственный закон, который, кажется, имеет значение, – это закон сильнейшего", – сказал французский президент.

Он добавил, что "имперские амбиции" снова выныривают на поверхность. При этом Макрон не уточнил, кого имел в виду.