Марк Карні 14 березня складе присягу прем’єра Канади

Марк Карні (Фото: Spencer Colby / EPA)

У п’ятницю, 14 березня, Марк Карні складе присягу прем’єр-міністра Канади. Він замінить на цій посаді Джастіна Трюдо, який очолював канадський уряд майже 10 років. Про це повідомив канал CTV News.

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Карні разом зі своїм урядом складе присягу як 24-й прем’єр-міністр Канади. Офіс генерал-губернаторки країни Мері Саймон підтвердив, що церемонія відбудеться у залі Rideau Hall. Початок – об 11:00 за східним часом.

Згідно з процедурою, у п’ятницю Трюдо відвідає генерал-губернаторку й офіційно заявить про свою відставку, після чого Карні складе необхідні присяги.

У понеділок Карні, обраний лідером Ліберальної партії, в офісі прем’єр-міністра обговорив з Трюдо, скільки часу знадобиться на перехідний період. Згодом він заявив, що перехід буде "плавним" і "швидким".

Також майбутній прем’єр протягом тижня проводив зустрічі з ключовими посадовими особами в Оттаві та за її межами, за лаштунками велася робота, щоб передати владу.