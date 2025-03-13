Марк Карні 14 березня складе присягу прем’єра Канади
У п’ятницю, 14 березня, Марк Карні складе присягу прем’єр-міністра Канади. Він замінить на цій посаді Джастіна Трюдо, який очолював канадський уряд майже 10 років. Про це повідомив канал CTV News.
Карні разом зі своїм урядом складе присягу як 24-й прем’єр-міністр Канади. Офіс генерал-губернаторки країни Мері Саймон підтвердив, що церемонія відбудеться у залі Rideau Hall. Початок – об 11:00 за східним часом.
Згідно з процедурою, у п’ятницю Трюдо відвідає генерал-губернаторку й офіційно заявить про свою відставку, після чого Карні складе необхідні присяги.
У понеділок Карні, обраний лідером Ліберальної партії, в офісі прем’єр-міністра обговорив з Трюдо, скільки часу знадобиться на перехідний період. Згодом він заявив, що перехід буде "плавним" і "швидким".
Також майбутній прем’єр протягом тижня проводив зустрічі з ключовими посадовими особами в Оттаві та за її межами, за лаштунками велася робота, щоб передати владу.
- У січні 2025 року Трюдо оголосив, що піде у відставку після більш ніж дев’яти років перебування при владі, оскільки його рейтинг різко впав.
- Ввечері 9 березня стало відомо, що Марк Карні виграв перегони за посаду лідера керівної Ліберальної партії Канади та змінить Трюдо на посаді прем'єра.