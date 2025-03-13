Марк Карни 14 марта принесет присягу премьера Канады

Марк Карни (Фото: Spencer Colby / EPA)

В пятницу, 14 марта, Марк Карни принесет присягу премьер-министра Канады. Он заменит на этом посту Джастина Трюдо, возглавлявшего канадское правительство почти 10 лет. Об этом сообщил канал CTV News.

Карни вместе со своим правительством принесет присягу как 24-й премьер-министр Канады. Офис генерал-губернатора страны Мэри Саймон подтвердил, что церемония пройдет в зале Rideau Hall. Начало – в 11:00 по восточному времени.

Согласно процедуре, в пятницу Трюдо посетит генерал-губернатора и официально заявит о своей отставке, после чего Карни примет необходимые присяги.

В понедельник Карни, избранный лидером Либеральной партии, в офисе премьер-министра обсудил с Трюдо, сколько времени уйдет на переходный период. Впоследствии он заявил, что переход будет "плавным" и "быстрым".

Также будущий премьер в течение недели проводил встречи с ключевыми должностными лицами в Оттаве и за ее пределами, за кулисами велась работа по передаче власти.