Міністерство юстиції США перевіряє законність низки помилувань, схвалених Байденом

Розслідування стосується того, чи був Байден "компетентним і чи інші люди використовували його, застосувавши AutoPen або інші засоби"

Джо Байден (Фото: Kenny Holston/EPA)

Посадовцю Міністерства юстиції США доручено перевірити законність помилування, наданого 46-м президентом Штатів Джо Байденом в останні дні президентства членам його родини та ув'язненим, засудженим до смертної кари. Про це повідомило агентство Reuters.

Відповідну вказівку отримав старший чиновник Міністерства юстиції США під керівництвом чинного президента Штатів Дональда Трампа.

Адвокат Міністерства юстиції з питань помилування Ед Мартін написав у електронному листі, який отримало Reuters, що розслідування стосується того, чи був Байден "компетентним і чи інші люди використовували його, застосувавши AutoPen або інші засоби".

AutoPen – це пристрій, призначений для автоматичного проставлення підпису на документах. Трамп і його прихильники висунули різноманітні безпідставні твердження про те, що використання Байденом цього пристрою під час президентства, нівелювало його дії або свідчило про те, що він не повністю усвідомлював їх. Однак невідомо, чи використовував Байден AutoPen для схвалення помилувань.

В електронному листі йдеться про те, що розслідування Мартіна зосереджено на превентивних помилуваннях, які Байден видав кільком членам своєї сім'ї, і помилуваннях, які врятували 37 ув'язнених від смертної кари, замінивши їхні вироки на довічне ув'язнення.

У електронному листі не уточнювалося, помилування яких членів родини Байдена перевіряється. Також не було чітко зазначено, хто доручив Мартіну розпочати розслідування.

2 грудня 2024 року Байден помилував сина Гантера та заявив, що його справу розглядали не так, як справи інших підозрюваних.

20 січня 2025 року Байден превентивно помилував п’ять членів своєї родини в останні хвилини перебування на посаді.